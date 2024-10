Tornano i SUPER SCONTI HP Store! RISPARMIA fino al 20% con questi coupon!

HP ha lanciato un'imperdibile promozione, valida fino al 10 novembre, che consente di risparmiare fino al 20% su una selezione di prodotti grazie ai codici sconto CREA10, CREA15 e CREA20. Questa iniziativa è l’ideale per coloro che desiderano aggiornare il proprio setup con dispositivi all’avanguardia, inclusi laptop, stampanti e accessori, approfittando di sconti significativi su un’ampia gamma di articoli.

Vedi offerte su HP Store

Sconti HP, perché approfittarne?

L’utilizzo dei codici sconto è semplice: durante il checkout, basta inserire CREA10 per ottenere un 10% di sconto, CREA15 per il 15% e CREA20 per il massimo risparmio del 20%, applicabile solo a determinati prodotti in offerta. Questa iniziativa rappresenta una grande occasione per coloro che necessitano di una nuova workstation, PC portatile o stampante multifunzione a prezzi scontati, rendendo l’acquisto di tecnologia HP ancora più accessibile e conveniente.

Oltre agli sconti diretti, HP offre numerosi vantaggi per gli utenti, tra cui spedizione gratuita per ordini che superano una determinata soglia, e un servizio clienti completo per supporto e assistenza post-acquisto, un aspetto sempre apprezzato dagli acquirenti. Se siete alla ricerca di dispositivi performanti per il lavoro o per l’uso quotidiano, questa promozione di HP può essere una vera occasione per acquistare prodotti affidabili e di qualità, riducendo al minimo l’investimento economico.

Non dimenticate che queste offerte HP sono limitate nel tempo: dal 28 ottobre al 10 novembre, avete l’opportunità di usufruire di questi sconti esclusivi, ma dopo tale periodo i prezzi torneranno a quelli di listino. Assicuratevi quindi di visitare la sezione promozioni sul sito ufficiale per trovare l’articolo che meglio si adatta ai vostri bisogni e aggiungerlo subito al carrello. Con l’acquisto dei prodotti HP in promozione, unite l’utile al dilettevole, investendo in una tecnologia di eccellenza a un costo contenuto.

Vedi offerte su HP Store