Tieni carichi tutti i tuoi dispositivi con UGREEN Nexode: oggi disponibile con un DOPPIO SCONTO!

Se state cercando una valida alternativa ai classici powerbank, ecco una stazione di ricarica versatile e potente a un prezzo speciale! La UGREEN Nexode è in promozione su Amazon a 54,40€. Questo è possibile grazie a uno sconto del 20% offerto da Amazon e a un coupon sconto dal valore del 15% applicabile direttamente dalla pagina del prodotto. Questo caricatore USB-C GaN 4-in-1 offre una soluzione completa per ricaricare tutti i vostri dispositivi in modo rapido ed efficiente, combinando tecnologia avanzata e un design pratico.

La stazione di ricarica UGREEN Nexode supporta un’uscita massima di 65W su una singola porta USB-C, permettendovi di ricaricare un MacBook Pro M2 dallo 0% al 51% in soli 30 minuti. Oltre alla potenza, offre la comodità di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente, ideale per chi utilizza più dispositivi durante la giornata.

Un punto di forza è la ricarica wireless Qi2 da 15W, che garantisce le stesse prestazioni del caricatore MagSafe originale, rendendolo perfetto per iPhone 16 Pro Max, 15 Plus e modelli precedenti. Questa tecnologia avanzata supporta anche la modalità standby, assicurando una ricarica sicura e senza interruzioni.

Grazie alla tecnologia GaN, il caricabatterie UGREEN Nexode è più compatto, efficiente e produce meno calore rispetto ai caricatori tradizionali. Il sistema di sicurezza integrato Thermal Guard System monitora la temperatura fino a 800 volte al secondo, proteggendo i dispositivi da cortocircuiti e regolando in modo intelligente l’erogazione di potenza per preservare la durata della batteria.

Oltre alla funzionalità di ricarica, questa stazione è anche un supporto magnetico per smartphone. La piastra può essere inclinata fino a 65° e ruotata di 360°, offrendo un angolo di visione perfetto per videochiamate, streaming o conferenze mentre il telefono si ricarica in sicurezza.

Compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, la UGREEN Nexode è la scelta ideale per chi possiede dispositivi Apple (iPhone, MacBook), ma anche per utenti di Samsung Galaxy, ThinkPad, Dell XPS, e molti altri. Approfittate dell’offerta e portate a casa la stazione di ricarica UGREEN Nexode a 54,40€: una soluzione smart e versatile per semplificare la vostra routine quotidiana.