Prezzo TOP su questo smartwatch Ticwatch Pro 5! (-18%)

Se state cercando un eccellente smartwatch che possa accompagnarvi durante il tempo libero, le attività quotidiane e le sessioni di allenamento, vi consigliamo di cogliere l'opportunità dello sconto di ben 90€ offerto da Amazon sull'ottimo modello Ticwatch Pro 5. Inizialmente proposto a 359,99€ e successivamente ridotto a 330,99€, oggi beneficia di un ulteriore ribasso del 18%, raggiungendo il prezzo finale di soli 269,99€!

Ticwatch Pro 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartwatch Ticwatch Pro 5 si presenta come il compagno ideale per gli appassionati di tecnologia che desiderano coniugare eleganza e funzionalità. Dotato di un potente chipset Snapdragon W5+ Gen 1 e sistema operativo Wear OS di Google, è progettato per garantire una connettività fluida e una velocità impareggiabile!

Il Ticwatch Pro 5 è un wearable completo che va oltre la semplice funzione di monitoraggio della salute e fitness. Dotato di 2 GB di RAM e 32 GB di memoria ROM, include anche un chip NFC per pagamenti tramite Google Pay. Il suo design elegante valorizza l'ampio display rotondo OLED da 1,43 pollici con vetro ultra resistente Gorilla Glass e antiriflesso.

Con resistenza all'acqua fino a 5 ATM e oltre 100 modalità sportive monitorabili, questo smartwatch si rivela versatile sia nella vita quotidiana che nell'ambito sportivo. Offre monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, misurazioni costanti di parametri come la saturazione dell'ossigeno nel sangue e lo stress, e presenta un design resistente e alla moda.

Questa offerta Amazon che riduce il prezzo di 90€ rende il Ticwatch Pro 5 un acquisto consigliato per chi cerca un dispositivo che unisca tecnologia, stile e funzionalità. Vi consigliamo di approfittare subito di questa offerta, considerando che potrebbe terminare presto.

Vedi offerta su Amazon