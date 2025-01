Tecnologia top, prezzo speciale: MacBook Air 13" con chip M3 è SCONTATO di 350€!

Oggi è il momento perfetto per fare il salto di qualità con MacBook Air 13”, ora disponibile su Unieuro al prezzo imbattibile di 999,00€ anziché 1349,00€. Grazie a uno sconto eccezionale di ben 350€, puoi portarti a casa il notebook superportatile per eccellenza, ora ancora più potente grazie al chip M3.

MacBook Air 13" è il connubio ideale tra leggerezza e potenza. Con uno spessore di poco più di un centimetro, è pensato per accompagnarti ovunque, garantendo prestazioni straordinarie. Il chip M3 con CPU 8-core e GPU fino a 10-core ti permette di affrontare qualsiasi attività con fluidità, dalla navigazione web alle applicazioni più complesse. Inoltre, con una batteria che dura fino a 18 ore, puoi lavorare o divertirti tutto il giorno senza dover portare con te l’alimentatore.

Il display Liquid Retina da 13,6" è una vera meraviglia: supporta un miliardo di colori, garantendo immagini nitide e dettagliate. La videocamera HD a 1080p, combinata con tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale, rende ogni videoconferenza o momento di intrattenimento un piacere per gli occhi e per le orecchie. Inoltre, grazie a macOS e alla perfetta integrazione con le app più popolari come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud, il MacBook Air è il partner ideale per lavoro e creatività.

Le opzioni di connettività sono altrettanto impressionanti: due porte Thunderbolt, un jack per cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta MagSafe per la ricarica. E se sei già un utente Apple, amerai la perfetta sinergia tra il MacBook Air e il tuo iPhone, con funzionalità come copia e incolla tra dispositivi e chiamate FaceTime.

Non perdere questa offerta straordinaria! Il MacBook Air 13" con chip M3 è oggi su Unieuro a soli 999,00€, con un risparmio di 350€ rispetto al prezzo originale. Approfitta subito di questo sconto e scopri la potenza e la leggerezza di un notebook M3raviglioso!