Tecnologia TOP, prezzo incredibile: MacBook Air 13'' con chip M1 è SCONTATO di 250€!

Se state cercando un portatile potente, elegante e ultra-portatile, oggi su MediaWorld potete acquistare il MacBook Air da 13'' con chip M1 a soli 849€ invece di 1099€. Un risparmio di 250€ per uno dei dispositivi più amati di Apple!

Il MacBook Air con chip Apple M1 ridefinisce le aspettative di performance e portabilità. Con una CPU 8-core, è fino a tre volte più veloce rispetto alla generazione precedente. Questo significa che potete affrontare senza sforzo anche i task più complessi, come il montaggio video, la progettazione grafica o la gestione di grandi fogli di calcolo.

La GPU integrata è altrettanto straordinaria: fino a tre volte più scattante, offre una grafica fluida e dettagliata per giochi, rendering e applicazioni creative. Inoltre, il Neural Engine 16-core migliora le operazioni di machine learning, rendendo possibile l’uso di funzioni avanzate come il ritocco automatico delle foto e il riconoscimento intelligente di suoni e immagini.

Il MacBook Air è il portatile più sottile e leggero di Apple, ideale per chi è sempre in movimento. Nonostante il design compatto, offre un’autonomia impressionante che vi permette di lavorare fino a 18 ore con una singola carica. E grazie all’architettura fanless, è completamente silenzioso, perfetto per chi cerca un dispositivo discreto ma potente.

A completare l’esperienza, troviamo uno splendido display Retina da 13 pollici, che regala colori vividi e dettagli incredibili. Con il supporto per macOS, il sistema operativo progettato per sfruttare al massimo il chip M1, il MacBook Air è una scelta imbattibile per produttività e creatività.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità: acquistate il MacBook Air 13'' con chip M1 a soli 849€ su MediaWorld, risparmiando ben 250€. Approfittatene subito e portate a casa uno dei migliori portatili Apple mai realizzati!