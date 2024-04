Mini PC Teclast con SCONTO e COUPON! 170€!

State cercando un Mini PC in grado di gestire senza problemi le normali attività quotidiane, sia lavorative che di svago, ad un prezzo conveniente? Oggi vi segnaliamo un'offerta imperdibile su un moderno Mini PC TECLAST equipaggiato con Intel Alder Lake N95, il cui prezzo di 279,99€ scende a soli 169,99€. Questo notevole risparmio è il risultato della migliore offerta mai proposta da Amazon per questo modello, grazie allo sconto del 15% e al coupon di 30€ applicabile direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 17 aprile, salvo esaurimento.

MiniPC TECLAST N20Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TECLAST N20Pro rappresenta la soluzione ideale per chi sta cercando un Mini PC performante ed efficiente senza dover rinunciare alla comodità di un dispositivo compatto. Questo computer è perfetto per utenti come studenti che hanno bisogno di un PC affidabile per l'home office, la navigazione web (anche in 4K se si possiede un monitor con tale risoluzione) e attività multimediali non troppo complesse.

Con il suo processore Intel Alder Lake N95 di 12° generazione, che raggiunge velocità fino a 3,4 GHz, il TECLAST N20Pro offre prestazioni sufficienti per la maggior parte delle operazioni, garantendo al contempo un'esperienza d'uso fluida e reattiva. Grazie ai 16GB di memoria DDR4 e all'ampio spazio di archiviazione da 512GB su un'unità SSD M.2 NVMe, espandibili fino a 1TB, vi permette di gestire con facilità numerosi dati e applicazioni.



Nonostante le dimensioni ridotte, questo piccolo PC non compromette né le funzionalità né la connettività, presentando una varietà di porte tra cui HDMI per l'uscita video, USB, Ethernet e supporto Wi-Fi 6 per una connessione internet veloce e stabile. Inoltre, la sua struttura in lega di alluminio, equipaggiata con una ventola silenziosa, assicura un raffreddamento efficace mantenendo l'ambiente di lavoro tranquillo. Oggi è in offerta a 169,99€ ma ricordatevi di attivare il coupon!

