TV Mini LED da 75" con audio Onkyo in OFFERTA su Amazon!

Si sa che unire un display grande come un 75 pollici con una tecnologia avanzata come il Mini LED può far lievitare il costo di una smart TV. Tuttavia, grazie a un'ottima offerta di Amazon, oggi potete portarvi a casa la TCL 75QM8B a soli 1.299,90€ invece di 1.699,90€. Con uno sconto di 400€ (il 24%!), questa promozione eguaglia il prezzo più basso mai offerto per questo modello dall'inizio delle sue vendite. Un affare decisamente imperdibile!

TCL 75QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

La TCL 75QM8B è la smart TV ideale per chi è alla ricerca di un'esperienza televisiva di qualità superiore alla media, garantendo un'immersione completa nei contenuti visualizzati grazie al suo pannello QLED da 75" con tecnologia 4K HDR Premium 1300 nit e alla frequenza nativa di 144Hz. Queste caratteristiche la rendono adatta soprattutto a chi è solito guardare cinema e sport, che potranno godere di scene d'azione vivide e fluide, con colori accurati e dettagli nitidissimi.

Inoltre, l'attuale prezzo rende l'acquisto di questo modello ancora più allettante per chi desidera aggiornare il proprio impianto home cinema. Parliamo infatti di una smart TV che integra un sistema audio Onkyo 2.0, unito al supporto Dolby Atmos, assicurando così anche una qualità sonora impeccabile.

E se volete collegare la TCL 75QM8B a una delle vostre console di gioco, la compatibilità con le tecnologie più recenti come HDMI 2.1, VRR 144Hz e FreeSync Premium Pro fanno sì che l'acquisto di questo modello sia ancora più azzeccato, assicurando sessioni di gioco fluide con bassa latenza e immagini sempre nitide. A ciò si aggiunge la compatibilità con Google Assistant, Alexa, AirPlay 2 e le funzionalità tipiche di Google TV, rendendola un vero e proprio centro di intrattenimento domestico. Oggi è in offerta a 1.299,90€ con lo sconto del 24%.

Vedi offerta su Amazon