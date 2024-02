Smart TCL a meno di 180€: in REGALO la cover con pennino!

TCL 40 NXTPAPER è uno smartphone dal design all'avanguardia e prestazioni di alto livello. Presenta un display da 6.78 pollici FHD+ a 90 Hz, ottimizzato dalla tecnologia NXTPAPER per un comfort visivo superiore, ideale per essere utilizzato intensamente senza stancare gli occhi. Questo smartphone viene fornito con una cover esclusiva dotata di pennino e supporto integrati, offrendo un'esperienza d'uso unica, tutto a un prezzo eccezionalmente vantaggioso di soli 179,90€, un'offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo efficiente per il lavoro, completo di custodia e pennino.

Smartphone TCL 40 NXTPAPER + Original Case & Stylus Pen, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo smartphone TCL 40 NXTPAPER si adatta perfettamente a chi vuole garantirsi una qualità visiva eccellente senza affaticamento oculare, grazie al suo schermo innovativo che riduce il riflesso e la luce blu, certificato TUV. È l'ideale per chi passa molto tempo davanti allo schermo, con una visione che ricorda la lettura su carta. Gli appassionati di fotografia apprezzeranno anche le sue capacità fotografiche avanzate, con una tripla camera posteriore da 50 MP e una frontale da 32 MP, per foto di alta qualità in ogni situazione luminosa.

Oltre alle prestazioni visive e fotografiche, il TCL 40 NXTPAPER soddisfa chi cerca elevate prestazioni e autonomia: con 256 GB di memoria espandibile e una batteria da 5010 mAh con ricarica veloce, assicura fluidità di utilizzo e durata energetica per l'intera giornata. Gli accessori inclusi, come la custodia con pennino per scrivere direttamente sullo schermo e il supporto per l'uso su tavolo, aumentano la sua versatilità, rendendolo ideale per chi lavora in movimento.

TCL 40 NXTPAPER si presenta come una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo che unisce alte prestazioni, comodità d'uso e potenzialità fotografiche, il tutto al prezzo vantaggioso di 179,90€. Questo rende l'acquisto una scelta di valore, considerando il prezzo competitivo rispetto ad altri modelli sul mercato con caratteristiche simili.

