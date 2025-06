La News in un minuto

Un appassionato di retrogaming ha condiviso su Reddit l'acquisto di una PlayStation 1 originale completa per soli 100 dollari, scatenando un dibattito sulla convenienza dell'affare. Il pacchetto includeva console con scatola e manuale originali, cavi, 6 giochi completi tra cui Tomb Raider II e Monopoly, più 2 dischi demo con classici come Crash Bandicoot 3 e Spyro the Dragon. La community ha definito l'acquisto un "colpaccio", considerando che una console PS1 "Complete in Box" può valere più di 100 dollari sul mercato del collezionismo. L'episodio dimostra come esistano ancora occasioni incredibili per i collezionisti attenti.