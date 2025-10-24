La community di Battlefield 6 (qui la nostra recensione) potrebbe trovarsi molto presto a fare i conti con una modalità Battle Royale, secondo quanto emerso da recenti attività di datamining sull'applicazione EA. L'indiscrezione, lanciata dall'account X ModernWarzone specializzato in notizie su Battlefield e Call of Duty, suggerisce che il nuovo contenuto potrebbe arrivare già il 28 ottobre, in concomitanza con l'avvio della Stagione 1. Si tratterebbe di un'implementazione significativa per il titolo, che ha recentemente riconquistato il favore dei giocatori dopo le difficoltà riscontrate dal predecessore Battlefield 2042.

Il contenuto misterioso porta il nome in codice Granite e rappresenterebbe un'aggiunta distinta rispetto ai contenuti stagionali già pianificati. Secondo le informazioni trapelate dall'analisi dei file dell'EA App, questo drop non farebbe parte del pacchetto ufficiale della stagione 1, suggerendo un lancio parallelo che amplierebbe considerevolmente l'offerta ludica del gioco. La natura separata di questo contenuto rispetto al calendario stagionale ha alimentato le speculazioni sulla sua identità, con molti che ora sembrano certi si tratti proprio della tanto attesa modalità Battle Royale.

La conferma indiretta di questi rumor arriva dalle stesse dichiarazioni di Battlefield Studios rilasciate all'inizio di ottobre. In un aggiornamento destinato alla community, gli sviluppatori avevano esplicitamente menzionato l'intenzione di introdurre una reinterpretazione Battle Royale in stile Battlefield come una delle prime novità post-lancio, al di fuori del contenuto stagionale tradizionale. Il team aveva sottolineato come questa aggiunta sarebbe stata il frutto dell'analisi dei dati raccolti tramite Battlefield Labs e del feedback dei giocatori.

La stagione 1 del gioco si articolerà invece su tre ondate di contenuti gratuiti distribuite tra ottobre e dicembre. La prima wave, denominata Rogue Ops e in programma per il 28 ottobre, introdurrà la mappa Blackwell Fields, la modalità Strikepoint e un arsenale di nuove armi che include una carabina, una pistola, un fucile di precisione e relativi accessori, oltre a un nuovo veicolo. Il pacchetto rappresenta un'espansione sostanziale delle opzioni di gioco disponibili.

Il 18 novembre arriverà California Resistance, la seconda ondata che porterà con sé la mappa Eastwood e la modalità temporanea Sabotage. Questa fase aggiungerà un fucile a pompa, una nuova pistola e la funzionalità battle pickups, un meccanismo che dovrebbe modificare le dinamiche di gioco raccogliendo equipaggiamento sul campo. L'ultima wave, Winter Offensive, è prevista per il 9 dicembre con l'evento a tempo limitato Ice Lock, che includerà una versione invernale della mappa Empire State e un'ascia da arrampicata su ghiaccio come arma corpo a corpo.