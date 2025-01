Nintendo Switch 2 vola: numeri top per il reveal

Sapevamo tutti che c'era grandissima attesa intorno al reveal di Nintendo Switch 2, la nuova console della casa di Kyoto che ha scelto la (più che sensata) via della continuità: una piattaforma che continua a costruire su quanto fatto dalla vendutissima precedente, inseguendo giochi che mettano al centro le idee di game design e non il benchmark tecnico.

Dopo quello che potremmo definire come uno dei segreti peggio custoditi della recente storia videoludica, nelle scorse ore abbiamo assistito alla pubblicazione del primo video di presentazione, che è stato accolto davvero molto bene.

Nonostante, infatti, alcuni parlino di video sottotono perché conferma tutto quanto era stato anticipato dalle fughe di informazioni, l'attenzione è stata altissima e in nemmeno ventiquattro ore solo sui canali YouTube ufficiali di Nintendo in giro per il mondo si sfiorano i 22 milioni di visualizzazioni.

Nello specifico, al momento di redigere questo articolo:

14 milioni di visualizzazioni su Nintendo of America;

di visualizzazioni su Nintendo of America; 5,1 milioni di visualizzazioni su Nintendo Japan;

di visualizzazioni su Nintendo Japan; 1 milione di visualizzazioni su Nintendo UK;

di visualizzazioni su Nintendo UK; 694mila visualizzazioni su Nintendo Espana;

visualizzazioni su Nintendo Espana; 561mila visualizzazioni su Nintendo France;

visualizzazioni su Nintendo France; 486mila visualizzazioni su Nintendo Germany;

visualizzazioni su Nintendo Germany; 211mila visualizzazioni su Nintendo Italia;

visualizzazioni su Nintendo Italia; 20mila visualizzazioni su Nintendo Southeast Asia.

Il dato non tiene conto dei re-upload operati da alcuni canali in giro per il mondo (per capirci, sul canale di IGN il video ha altri 1,7 milioni di views), né delle visualizzazioni su altre piattaforme social.

Insomma, le attenzioni ottenute da questo reveal sono state parecchie – e non è una sorpresa, considerando la grande popolarità dell'originale Nintendo Switch e la febbrile attesa per la sua erede.

È interessante anche il dato sul gradimento degli spettatori del video: i giocatori italiani hanno lasciato 14mila like e solo 191 dislike al video, su Nintendo of America si parla di 935mila like e di 23mila dislike, su Nintendo Japan di 198mila like e 3,9mila dislike. Insomma, sembra proprio che il gradimento superi ampiamente il numero dei perplessi.

Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi della prima Nintendo Switch (anche se con qualche postilla, forse per i giochi che usano accessori unici) e apporterà diversi cambiamenti, come uno stand "a cavalletto" per tutta la lunghezza orizzontale della console (diverso anche da quello di Switch OLED), uno schermo più grande, Joy-Con più generosi e quella che potrebbe essere la possibilità di utilizzarli anche facendoli scorrere su una superficie, come fossero dei mouse.

Per scoprire qualcosa di più dovremo aspettare il 2 aprile, quando avremo il Nintendo Direct ufficiale dedicato.

Il lancio è comunque atteso per il 2025. Per ingannare l'attesa, se non vi siete mai tuffati nel mondo di Switch, sappiate che potete provare a farlo spendendo pochissimo per una Switch Lite.