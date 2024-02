SVENDITA TOTALE: Mouse G PRO X SUPERLIGHT 2 al -28%

Siete in cerca di un mouse da gioco di qualità, ma a buon prezzo? Date un'occhiata all'offerta sul mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, un utilissimo dispositivo wireless disponibile oggi su Amazon al prezzo scontato di 128,77€, grazie ad un ribasso esclusivo del 28% sul costo originale.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse da gaming offre leggerezza e velocità insuperabili, che lo rendono ideale per reagire in un lampo durante le sessioni di gioco più intense. I tasti ibridi LIGHTFORCE garantiscono una precisione ineguagliabile e un'attuazione ottica a bassa latenza, fondamentale per un utilizzo professionale.

Se la vostra aspirazione è quella di una performance senza compromessi, il sensore HERO 2 con un tracking di oltre 500 IPS e fino a 32.000 DPI soddisferà ogni vostra esigenza tecnica. Questo mouse si distingue inoltre per la lunga durata della batteria, che arriva fino a 95 ore (è anche compatibile con il sistema di ricarica POWERPLAY), ma anche per il peso piuma di soli 60 g, che permette una manovrabilità senza sforzo. Si tratta di un dispositivo da gioco wireless, che combina quindi leggerezza e precisione estrema.

Se siete quindi in cerca di un mouse da gioco efficiente, versatile e conveniente, questo prodotto fa proprio al caso vostro. Amazon ve lo propone al prezzo ribassato di 128,77€, con uno sconto del 28% sul costo di partenza e un considerevole risparmio per le vostre tasche!

