OFFERTA SUPER per Kindle Unlimited: 2 mesi a 0,99€ per nuovi iscritti

Se amate leggere e i libri non vi bastano mai, sarete felici di sapere che in questo momento potete sottoscrivere gratis un abbonamento di un mese al servizio Kindle Unlimited, oppure spendere solo 9,99€ per due mesi di abbonamento! Si tratta di una speciale proposta che sarà attiva fino al 25 marzo prossimo e che, per due mesi, permetterà ai nuovi utenti di accedere a prezzo ridottissimo a un numero enorme di libri in digitale, pronti da leggere sul proprio ebook reader.

Offerte Kindle Unlimited, perché approfittarne?

Va tenuto presente che questa promozione è destinata esclusivamente ai nuovi clienti e a coloro che non hanno mai sottoscritto Kindle Unlimited o usufruito di periodi di prova gratuiti o altre promozioni simili. Amazon specifica che alcuni utenti potrebbero non essere idonei per questa offerta, ma è possibile contattare il servizio clienti per ulteriori chiarimenti in caso di dubbi.

Per chi non ha mai provato Kindle Unlimited, si aprono infinite possibilità: avrete accesso a una vastissima selezione di oltre 1 milione di e-book, fruibili non solo su e-reader dedicati come i vari modelli Kindle, ma anche su smartphone o tablet tramite l'app Kindle gratuita. Questo vi consentirà di esplorare e leggere una vasta gamma di libri digitali anche senza possedere un dispositivo specifico.

Termini e Condizioni dell'Offerta Promozionale Kindle Unlimited:

L'offerta è attiva dal 15 marzo 2024 al 25 marzo 2024.

È necessario avere un account su amazon.it e iscriversi a Kindle Unlimited entro il periodo dell'offerta.

I clienti già iscritti a Kindle Unlimited o che hanno usufruito di una prova gratuita o promozione negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei.

Offerta valida esclusivamente per i residenti in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Al termine del periodo promozionale, l'abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese.

È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento su www.amazon.it/kucentral.

L'offerta è limitata a un cliente per account e non è cumulabile con altre promozioni.

L'offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

Una volta trascorsi i due mesi promozionale, potrete decidere liberamente se cancellare il servizio o se continuare l'abbonamento a un costo standard di 9,99€ al mese. La cancellazione, ricordiamo, non ha nessun vincolo, è semplice e intuitiva – quindi potete sottoscrivere i due mesi oggi e semplicemente disdire quando saranno scaduti, se non siete interessati all'abbonamento a prezzo pieno. Avrete così due mesi di lettura praticamente gratis!

