Super Mario 3D World + Bowser's Fury: acquista le Gift Card su Eneba e RISPARMIA!

Se siete alla ricerca di un gioco top per Nintendo Switch a un costo estremamente vantaggioso, vi suggeriamo di esplorare questa incredibile promozione su Nintendo eShop. Super Mario 3D World + Bowser's Fury è attualmente proposto al prezzo speciale di 39,99€, riflettendo uno sconto del 33% rispetto al costo iniziale di 59,99€. Non finisce qui: esplorando le promozioni disponibili su Eneba, potete economizzare ancora di più. Procurandovi una Nintendo eShop Card da 15€ al prezzo di soli 14,38€ e un'altra da 25€ a 23,70€, il prezzo totale del gioco si abbassa a 37,08€. Ciò si traduce in un risparmio aggiuntivo di 2,91€, rendendo l'acquisto ancora più attrattivo.

Vedi offerte su Eneba

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Super Mario 3D World + Bowser's Fury rappresenta un acquisto essenziale per ogni collezionista di videogiochi. Questo capolavoro fonde l'avventura tradizionale di Mario in un contesto tridimensionale con l'innovativa modalità di gioco introdotta da Bowser's Fury. Con le sue dinamiche di gioco all'avanguardia e la grafica di grande impatto, questo titolo assicura ore di intrattenimento a giocatori di tutte le fasce d'età.

Bowser's Fury aggiunge una modalità open-world, dove Mario collabora con Bowser Jr. per sconfiggere una versione colossale e irata di Bowser. In questa parte del gioco, avrete la libertà di esplorare un ampio arcipelago, collezionare Cat Shines e attivare nuovi poteri per fronteggiare la minaccia di Bowser. La transizione senza soluzione di continuità tra le due modalità di gioco e l'eccezionale cura dei dettagli grafici rendono questo titolo un'esperienza immersiva e coinvolgente.

Non perdete questa eccezionale occasione di arricchire la vostra collezione con Super Mario 3D World + Bowser's Fury a un prezzo eccezionalmente vantaggioso. Visitate il Nintendo eShop e scoprite le promozioni su Eneba per massimizzare il vostro risparmio. Con un prezzo finale di soli 37,08€, questa offerta rappresenta una chance imperdibile per tutti gli amanti dei giochi di Mario e del catalogo Nintendo.

Vedi offerte su Eneba