Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 17%

Cogli l'opportunità di esplorare l'affascinante universo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury su Nintendo Switch, dove una straordinaria avventura attende Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad. Sfidatevi nella missione per salvare il Regno delle Fate e affrontate l'ira di Bowser in questa versione italiana, ora disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 49,90€, con uno sconto del 17%.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Giocatori appassionati di platform, è il momento di unire le vostre forze! Super Mario 3D World + Bowser’s Fury vi aspetta per trasportarvi nel suggestivo Regno delle Fate. Indicato per giocatori di tutte le età, questo titolo Nintendo è un must per chi ama mondi colorati e i personaggi iconici dell'universo di Mario, come vi abbiamo raccontato in sede di recensione. Il gioco unisce le classiche meccaniche platform della serie al caos del multiplayer a quattro giocatori, per un divertimento assicurato per tutti.

Unitevi a Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il regno delle fate, scoprendo le abilità uniche di ciascun personaggio, per capire quali più si adattano al vostro stile di gioco. Inoltre, preparatevi ad affrontare la minaccia di Bowser in un'avventura aggiuntiva, raccogliendo i solegatti per fermare la sua furiosa vendetta.

Si tratta di un gioco che non può davvero mancare nella collezione di qualsiasi appassionato del mondo Nintendo, e considerando che i giochi della casa di Kyoto raramente calano di prezzo, quest'occasione di recuperarlo a 49,90€ è davvero ottima, dato che si tratta di uno sconto del 17%!

