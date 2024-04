Mini console portatile con 12 giochi inclusi a 47€!

Continua la nostra rassegna dedicata alle imperdibili offerte della Gaming Week di Amazon e vi stiamo proponendo sconti imperdibili su videogiochi sia su altri interessanti prodotti come le "mini console". Nello specifico, infatti, sullo store è oggi disponibile una bella offerta relativa alla splendida Super Pocket Capcom Edition, una console portatile che ricorda vagamente le forme del classico Game Boy, e inclusiva di ben 12 giochi dalla libreria storica di Capcom! Un prodotto bellissimo, oggi scontato a 46,99€, in quella che è un'occasione davvero da non perdere!

Super Pocket Capcom Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Super Pocket Capcom Edition è un acquisto consigliatissimo soprattutto agli amanti del retrogaming e, in particolare, a coloro che provano nostalgia per i classici giochi Capcom da sala. Questa console include 12 dei più importanti rappresentanti dell'epoca dei cabinati, come Street Fighter II, Final Fight e Ghouls'n Ghosts! Si tratta di una vera e propria console che, oltre ai giochi arcade preinstallati, offre anche la piena compatibilità con le cartucce prodotte da Evercade, ampliando ulteriormente la libreria di titoli disponibili!

Dotata della possibilità di connettere due dispositivi per giocare in multiplayer, questa splendida console aggiunge un ulteriore livello di intrattenimento. È un vero e proprio gioiellino, dotato di una mappatura tasti semplice e funzionale, un display TFT RGB da 2,8 pollici a colori e retroilluminato, chiaro e dalle immagini fluide. Inoltre, è dotata di una batteria interna ricaricabile tramite cavo USB-C, con ricarica rapida, che vi permetterà di avere la console sempre a disposizione e pronta per una partita!

Al prezzo di 46,99€, questa bellissima console portatile è una scelta ideale per i giocatori di tutte le età, ma soprattutto per chi ha vissuto l'epoca delle sale giochi e desidera avere a portata di mano alcuni dei più bei classici arcade per poterli giocare sempre e ovunque!

