Steam Deck vs MSI Claw: qual è la migliore?

Nel mondo del gaming portatile, il panorama delle console e dei dispositivi cosiddetti "handheld" continua a evolversi rapidamente: il successo di Steam Deck ha fatto da apripista a numerosi dispositivi che hanno cercato di ritagliarsi la loro fetta di mercato: tra questi troviamo anche MSI Claw.

Se la prima piattaforma è costruita per essere una sorta di PC-console che fa girare i giochi di Steam (ma vedremo nel dettaglio cosa significa), la seconda è un vero e proprio PC Windows a forma di console. Oltretutto, a distinguere MSI Claw da altre proposte sul mercato è che sia animata da chip Intel, mentre le alternative hanno puntato tutte su AMD.

Entrambe le handheld vogliono farvi giocare i vostri giochi preferiti fuori casa, ma se avete ridotto le opzioni di scelta a queste due – anche considerando che l'originale MSI Claw A1M, della quale ci occupiamo qui, oggi ha un prezzo molto accessibile – quale dovreste acquistare?

Vediamolo insieme a seconda delle vostre necessità.

Specifiche tecniche

MSI Claw A1M Steam Deck LCD Steam Deck OLED Chip • Intel Core Ultra 7 155H

• Intel Iris Graphics • APU AMD da 7 nm

• CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (fino a 448 GFlops FP32)

• GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (fino a 1,6 TFlops FP32)

• Potenza dell'APU: 4-15 W • APU AMD da 6 nm

• CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (fino a 448 GFlops FP32)

• GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,6 GHz (1,6 TFlops FP32)

• Potenza dell'APU: 4-15 W Memoria • 16 GB LPDDR5 Dual Channel • 16 GB di RAM LPDDR5 (quattro canali da 32 bit, 5500 MT/s) • 16 GB di RAM LPDDR5 (quattro canali da 32 bit, 6400 MT/s) Display • 1080p (1920 x 1080)

• LCD 7" IPS

• 16:9 aspect ratio

• 120 Hz

• Touchscreen • 1280 x 800 RGB

• 16:10 aspect ratio

• LCD IPS 7"

• 60 Hz

• Touchscreen • 1280 x 800 RGB

• 16:10 aspect ratio

• OLED HDR 7,4"

• 90 Hz

• Touchscreen Archiviazione • SSD 512 GB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4

• SSD 1 TB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4 (modello di punta) • eMMC da 64 GB (PCIe Gen 2 x1)

• SSD NVMe da 256 GB (PCIe Gen 3 x4)

• SSD NVMe ad alta velocità da 512 GB (PCIe Gen 3 x4) • 512 GB con SSD NVMe

• 1 TB con SSD NVMe Batteria • 53 Whr con ricarica rapida a 65W • Batteria da 40 Whr. 2-8 ore di gioco • Batteria da 50 Whr. 3-12 ore di gioco Connettività • 1 x Thunderbolt/ USB Type C

• 1 x lettore Micro SD

• 1 x porta hack

• Wi-Fi 7 Intel Killer

• Bluetooth 5.4

• Lettore impronte nel tasto di accensione • Supporto modalità Alt USB-C con DisplayPort 1

• fino a 8 K a 60 Hz o 4K a 120 Hz

• USB 3.2 Gen 2

• Slot Micro SD

• Bluetooth 5.0

• Radio Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5G Hz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Supporto modalità Alt USB-C con DisplayPort 1

• fino a 8 K a 60 Hz o 4K a 120 Hz

• USB 3.2 Gen 2

• Slot Micro SD

• Bluetooth 5.3

• Radio Wi-Fi 6E tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Dimensioni • 294 x 117 x 21,2 mm

• 675 grammi • 298 mm x 117 mm x 49 mm

• 669 grammi circa • 298 mm x 117 mm x 49 mm

• 640 grammi circa Joystick • Stick analogici con Hall Effect • Stick analogici

• 2 x trackpad • Stick analogici

• 2 x trackpad

Panoramica: cosa sono e a cosa servono

Cos'è Steam Deck

Steam Deck è stata sviluppata da Valve per portare la vasta libreria di Steam nelle mani dei giocatori in formato portatile. Alimentato da una APU AMD personalizzata che combina CPU e GPU basate su architettura Zen 2 e RDNA 2, Steam Deck offre potenza sufficiente per gestire molti titoli AAA, soprattutto quelli bene ottimizzati (difficile, ad esempio, giocarci uno Starfield o un Dragon's Dogma 2, che si sono rivelati al momento dell'uscita probanti anche per un PC desktop).

Con il suo schermo da 7" e i controlli integrati, è pensato per essere utilizzato come console portatile, ma in realtà è un vero e proprio PC basato su Linux, personalizzato con il sistema operativo SteamOS. Questo permette di avere un'interfaccia immediata molto simile a quella di una console, dove con pochi e intuitivi click si acquistano i giochi, si installano e si inizia a giocare. Solo se lo si vuole, si può accedere anche all'interfaccia Linux da PC vero e proprio.

Cos'è MSI Claw

MSI Claw è un PC portatile dal corpo simile a quello di una console, sviluppato da MSI, compagnia che da anni lavora nella componentistica PC di fascia alta.

È dotato di uno schermo full HD e di controlli integrati, ma monta il sistema operativo Windows tale e quale a quello di un PC desktop: questo offre una straordinaria compatibilità (ogni cosa che funziona su un normale PC, funziona anche su MSI Claw), anche se l'esperienza non risulta comodissima su uno schermo da 7", come vedremo.

Design e portabilità

Steam Deck

Sebbene Steam Deck abbia un design particolarmente ingombrante, soprattutto per la sua sensibile lunghezza, risulta piuttosto comoda da utilizzare e da trasportare. Il layout dei pulsanti è ben pensato, con due trackpad che imitano il controllo del mouse, una caratteristica utile nei giochi che richiedono precisione nei comandi e per navigare nella modalità desktop di Linux, qualora lo desideraste.

Nonostante le sue dimensioni, Steam Deck arriva con una robusta borsa inclusa, qualsiasi sia il modello scelto, e risulta quindi molto facile da trasportare: basta inserirla nella sua borsa e metterla in valigia o nel vostro zaino. Se doveste acquistare il modello OLED da 1 TB, oltretutto, avreste diritto a una doppia custodia – con una delle due che è meno ingombrante e vi permette di portarla con voi in modo ancora più semplice.

MSI Claw

MSI Claw, invece, è progettato per essere più compatto di Deck. Il suo design è più sottile e leggero rispetto alla proposta di Valve, anche se questo ci rimette qualcosa in termini di ergonomia, come vedremo, perché l'impugnatura può non essere abbastanza ampia per chi ha mani più grandi. I pulsanti, in questo caso, richiamano quelli di un normale controller Xbox.

Per quanto riguarda la portabilità, le dimensioni contenute di MSI Claw la rendono estremamente facile da trasportare, anche se con due nei: il primo è che nell'acquisto (a meno di promozioni speciali) non è inclusa la borsa, quindi dovrete prenderne una a parte se volete mettere Claw in valigia.

Il secondo è che il suo blocco alimentatore è molto ingombrante e costituito da due elementi, come quello di notebook. Una scelta difficilmente condivisibile, considerando che la comodità di trasporto è tutto per questi dispositivi.

Prestazioni di gioco

Steam Deck

Lo Steam Deck utilizza una APU AMD appositamente realizzato che offre una potenza paragonabile a quella di un PC desktop di fascia media. Supporta fino a 16 GB di RAM LPDDR5, il che permette di eseguire giochi moderni senza problemi. Anche la grafica, grazie all’integrazione della GPU RDNA 2, è di alto livello per un dispositivo portatile.

Il punto, infatti, è che giocherete a 800p, che per uno schermo così piccolo (7" o 7,4" a seconda del modello) sono più che sufficienti: renderizzando a questa risoluzione, i giochi permettono anche di spaziare con le impostazioni grafiche sui dettagli, anche se pure tenendo tutto su Basso in giochi come Horizon Forbidden West l'esperienza di gioco è più che godibile.

Inoltre, molti giochi sono specificamente ottimizzati per Steam Deck (come vedremo, c'è un sistema specifico su Steam per capire quali lo sono e quali no) e questo significa che offrono modalità grafiche ideali per la fruizione su questa portatile.

Il dispositivo viene offerto in diverse configurazioni di storage: 64 GB eMMC (fino a esaurimento scorte), 256 GB NVMe e 512 GB NVMe (fino a esaurimento scorte) per il modello LCD, 512 GB NVMe e 1 TB NVMe per la OLED. Su tutti i modelli è prevista la possibilità di espandere lo spazio tramite microSD.

MSI Claw

MSI ha invece puntato su qualcosa di diverso da tutte le altre handheld: una APU Intel, per la prima volta in questo segmento di mercato. La scelta, però, ha ripagato solo parzialmente: al lancio, la piattaforma ha avuto tantissimi problemi di performance, con stuttering evidente su molti giochi AAA ai quali invece Claw vorrebbe essere dedicata.

Con i mesi, sono arrivati degli aggiornamenti che hanno migliorato la situazione in modo notevole, anche se ancora oggi – di fianco ad altre concorrenti con Windows – MSI Claw risulta un po' meno sicura e claudicante nelle performance, a parità di prezzo. Non a caso, ci sono delle indiscrezioni che suggeriscono che in futuro si potrebbe anche valutare il passaggio ad APU di AMD.

Claw monta RAM LPDDR5 e storage NVMe che garantisce tempi di caricamento rapidi, ed è presente uno slot Micro SD per l'espansione dello spazio di archiviazione. La durata della batteria non è niente male ed è uno dei suoi lati migliori, sebbene anche in questi aspetti rimangono ancora oggi delle cose da migliorare.

Display

Steam Deck

Il display di Steam Deck LCD è rappresentato da un 7" IPS 1280x800, che permette di avere un'esperienza di gioco ottima, anche se non è particolarmente vivido in termini di luminosità e saturazione.

Estremamente superiore è invece lo schermo OLED 7,4" del modello Steam Deck OLED che, pur mantenendo la stessa risoluzione, offre neri assoluti e il supporto all'HDR, per una resa cromatica davvero impressionante, la migliore rispetto a qualsiasi altra handheld uscita.

Inoltre, in alcuni modelli (quelli più costosi) è inclusa una finitura antiriflesso nello schermo, che permette di giocare più comodamente all'aperto senza venire infastiditi dalla luce e senza il bisogno di una apposita pellicola opaca.

MSI Claw

Claw è dotata di un ottimo display in full HD da 7", con rapporto 1920x1080. I colori sono particolarmente vividi e lo schermo si difende molto bene anche nelle esperienze di gioco più ricche di dettagli.

Ha una finitura lucida, che permette ai colori di rimanere più vivaci, ma che dà tanti riflessi se giocate all'aperto o vicino a fonti di luce.

Sistema operativo e giochi compatibili

Steam Deck

Avendo un sistema proprietario basato su Linux, SteamOS, Steam Deck è estremamente agile per l'accesso ai giochi e risulta, tra tutte le handheld, quella più simile a una tradizionale console, poiché non richiede mai di passare dall'interfaccia da computer – a meno che non lo si voglia.

Inoltre, è integrata in Steam, il più grande catalogo di videogiochi digitali per PC: nella pagina di ogni gioco è presente un apposito bollino che indica se quel gioco è compatibile o meno con Deck, e che performance ci si può aspettare. Quelli verificati, ad esempio, non richiedono nessun accorgimento: li installate e giocate. Quelli giocabili, invece, potrebbero richiedere il richiamo di una tastiera virtuale, o magari hanno testi piccoli da leggere.

Questo significa che non girano tutti i giochi che giochereste normalmente su un PC Windows, ma in alcuni casi potreste avere titoli (come EA Sports FC 24 o Fortnite, ad esempio) che sono impossibili da avviare. Ci sono procedure per installare comunque client esterni come Epic Games Store o Ubisoft Connect, ma sono misure di adattamento.

Il grande vantaggio di Deck è che ciò che è compatibile (e parliamo di migliaia di giochi Steam, poiché Valve si spende per il supporto e l'ottimizzazione per la sua handheld) gira bene e senza grattacapi, perché spesso è ottimizzato.

MSI Claw

Di contro, MSI Claw è una piattaforma Windows, con tutti i pro e tutti i contro del caso. La handheld di MSI infatti è come un PC con uno schermo da 7", al punto che anche l'interfaccia del sistema operativo (e purtroppo il suo ingombro, tra driver e aggiornamenti di sistemi) sono invariati rispetto a un computer.

Questo significa che letteralmente qualsiasi cosa gira su MSI Claw, ma niente è ottimizzato per farlo. Qualche tempo fa, ad esempio, ho testato Star Wars Outlaws (trovate su Amazon anche l'edizione PC) e c'è stato bisogno di cambiare completamente le impostazioni grafiche rispetto a quelle suggerite dal gioco di default per avere un'esperienza godibile su MSI Claw. Una volta fatto, però, ho potuto giocare serenamente.

Il vantaggio è che, essendo slegata da un singolo store, potete giocarci di tutto: giochi Steam, Epic, Ubisoft, Blizzard, EA, Rockstar e di qualsiasi altro client vi venga in mente. È anche possibile installare dei software di emulazione e, in generale, qualsiasi cosa installereste su un computer.

Sopra Windows è installata una interfaccia proprietaria di MSI, richiamabile con un apposito pulsant e che permette di avere una UI da cui avviare rapidamente i giochi e da cui modificare impostazioni come il TDP e la luminosità, senza dover girare troppo per Windows.

Rapporto qualità/prezzo

Steam Deck

Sarò brevissima perché, a oggi, il rapporto qualità-prezzo di Steam Deck è impossibile da battere, sia nel modello LCD (si trova poco sopra i 300€) che nel modello OLED (che con il top di gamma è a 679€).

Il fatto che per questo prezzo Deck permetta di godersi un'esperienza spesso ottimizzata dell'enorme catalogo PC di Steam, non puntando sulla forza bruta ma sul bello di avere mezz'ora per giocare e passarla a giocare, anziché a trovare workaround per far funzionare le cose al meglio, è il grande pro di Steam Deck.

Di seguito, i prezzi di listino dei diversi modelli:

Steam Deck LCD 256 GB: 419€

Steam Deck OLED 512 GB: 569€

Steam Deck OLED 1 TB: 679€

MSI Claw

Lanciata al prezzo (fuori mercato) di 899€ a maggio 2024, MSI Claw ha visto con i mesi una rimodulazione del suo costo, che oggi si assesta sui 550€ circa presso i maggiori rivenditori, per il taglio da 512 GB di SSD. A parità di archiviazione, parliamo quindi di una differenza irrisoria rispetto ai 569€ di Deck OLED, che però ha uno schermo migliore e offre un'esperienza nettamente più pulita e scorrevole.

Il rapporto qualità-prezzo di MSI Claw al momento è inficiato anche da un'altra questione, ossia che MSI ha lanciato la potente MSI Claw 8, che è diventato il suo modello di punta (a ben altri prezzi, il listino è sopra i 1.000€). L'originale Claw sta comunque ricevendo patch e aggiornamenti, ma sappiate che per qualcosa in più di 500€ portate a casa un modello che il produttore in pratica considera obsoleto.

Quale scelgo?

Come avrete colto dalla disamina, Steam Deck e MSI Claw non sono in realtà sovrapponibili, perché una macchina è votata all'immediatezza e al catalogo Steam, mentre l'altra alla versatilità e all'uso nativo di Windows.

La scelta dipende, allora, soprattutto da quello che state cercando: se non conoscete il mondo PC, Steam Deck è l'opzione migliore (e rimane la migliore in assoluto per chi cerca una handheld da "affiancamento" alle sue piattaforme tradizionali).

Se invece siete già agili col mondo PC e non vi spaventano aggiornamenti e impostazioni grafiche da trovare gioco per gioco, allora MSI Claw può essere un'opzione interessante – anche se, considerando il suo prezzo, dobbiamo segnalarvi che sul mercato si trovano altre proposte Windows che offrono prestazioni più stabili e generalmente costano meno.

Un dato sicuramente di cui tenere conto, insieme al fatto che MSI Claw A1M è stata sorpassata dal modello MSI Claw 8 di nuova generazione – per quanto questo si sia piazzato in una fascia di mercato altissima.

