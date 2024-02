Prezzo BOMBA! Star Wars Villainous a SOLI 41€! (-30%)

Preparatevi a epiche battaglie nello spazio con il gioco da tavolo Star Wars Villainous di Ravensburger, ora in offerta su Amazon. Vestirete i panni dei più iconici cattivi della saga, tra cui Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Sfruttate abilità e strategie uniche per dominare il vostro Settore, accumulare Crediti, reclutare potenti Alleati e molto altro. Inizialmente proposto a 59,99€, il gioco è ora in offerta a soli 41,84€, con un risparmio del 30% sul prezzo originale.

Star Wars Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo Star Wars Villainous è l'acquisto perfetto per gli appassionati dell'universo di Guerre Stellari dai 12 anni in su, che amano immergersi in strategie complesse e impersonare i ruoli dei cattivi più emblematici della saga. Adatto per 2-4 giocatori, si rivela l'ideale per serate in famiglia o con amici appassionati della saga, poiché in grado di offrire non solo un divertimento garantito, ma anche una competizione stimolante per raggiungere l'obiettivo finale prima degli altri.

Le meccaniche di gioco, basate sulla selezione di azioni e sulla gestione attenta del mazzo di carte, richiedono riflessione e strategia, soddisfacendo così sia i giocatori occasionali che gli stratega più esperti. Se siete fan di Star Wars e amate sfide dinamiche dove ogni scelta può determinare il destino della galassia, Star Wars Villainous è senza dubbio il gioco che fa per voi. Con un prezzo scontato di 41,84€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, Star Wars Villainous rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di giochi di strategia e del vasto universo di Star Wars.

Vedi offerta su Amazon