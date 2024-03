Star Wars Villainous a SOLI 32€ grazie all'OFFERTA a TEMPO!

Se siete fan della saga di Star Wars, date un'occhiata a questa offerta imperdibile su Amazon per Star Wars Villainous, il gioco di strategia firmato Ravensburger. Vestite i panni di icone del male quali Darth Vader o Kylo Ren e gareggiate per dominare la galassia. Con un prezzo di soli 32,59€, rispetto al costo originale di 40,84€, avrete l'opportunità di vivere intense battaglie strategiche e rivivere i momenti più oscuri dell'universo Star Wars risparmiando il 20%. Non lasciatevi sfuggire la chance di conquistare la galassia e dimostrare la vostra abilità strategica malvagia

Star Wars Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Star Wars Villainous è l'acquisto ideale per gli appassionati dell'universo di Star Wars che vogliono immergersi in una battaglia di strategia e astuzia assumendo il ruolo dei personaggi più celebri e temuti della saga. Dai 12 anni in su, questo gioco da tavolo offre un'esperienza coinvolgente per 2-4 giocatori, perfetta per le serate in famiglia o con gli amici, in cui tattica ed elaborazione di strategie diventano fondamentali per la vittoria.

Grazie alle regole che permettono a ogni cattivo, da Darth Vader a Kylo Ren, di utilizzare abilità e strategie uniche, il gioco garantisce una sfida sempre nuova e avvincente. Preparate la vostra strategia, reclutate gli alleati e conquistate la galassia, dimostrando di essere il cattivo più abile e temibile.

Potrete scegliere tra Darth Vader, Generale Grievous, Asajj Ventress, Moff Gideon e Kylo Ren. Il gioco sfida i giocatori a controllare il proprio settore: esplorate per accumulare crediti, reclutare alleati, dispiegare veicoli e intralciare i rivali. L'obiettivo è realizzare il proprio piano diabolico prima degli altri, emergendo come il più grande cattivo dell'universo di Star Wars. Le meccaniche di gioco comprendono una sofisticata gestione di azioni e carte, stimolando i giocatori a una rapida progressione verso la vittoria.

Star Wars Villainous, originariamente a 40,84€, è ora disponibile a solo 32,59€, offre l'opportunità di immergersi nei ruoli dei famosi antagonisti di Star Wars. Consigliamo vivamente l'acquisto per gli appassionati della serie e per chiunque ami i giochi di strategia. È il momento perfetto per lasciar emergere il cattivo che è in voi e dominare la galassia!

