FOLLIA AMAZON: questa stampante a colori costa SOLO 50€!

Se state cercando una stampante multifunzione che offra anche funzionalità di scansione e tanto altro, il tutto rimanendo sotto la soglia dei 50€, allora il modello HP DeskJet 2720e 26K67B potrebbe essere la scelta ideale per voi. HP è un marchio rinomato nel settore delle stampanti, noto per la sua affidabilità e qualità. Grazie a un'offerta su Amazon, potete acquistare questa versatile stampante a soli 49,90€, godendo di uno sconto del 23%!

HP DeskJet 2720e 26K67B, chi dovrebbe acquistarla?

HP DeskJet 2720e 26K67B è la scelta perfetta per chi desidera una stampante multifunzione pratica e conveniente per l'uso domestico o l'ufficio domestico. Con la sua capacità di stampare, scansionare e copiare tramite connessione Wi-Fi, viene incontro alle esigenze di studenti e professionisti che hanno bisogno di un dispositivo affidabile per gestire documenti e materiali didattici.

La compatibilità con l'app HP Smart consente una stampa semplice e veloce da PC, smartphone e tablet, rispondendo alle esigenze di chi è sempre in movimento e ha necessità di stampare documenti o foto in qualsiasi momento. Inclusi nel prezzo, ci sono anche 6 mesi di inchiostro Instant Ink con HP+, che rendono questa stampante non solo conveniente all'acquisto, ma anche a lungo termine.

Oggi, potete approfittare di uno sconto del 23% offerto da Amazon per acquistare la stampante HP a soli 49,90€!

