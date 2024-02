Prezzo TOP su questa stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro! (-25%)

La stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro, disponibile su Amazon, vi catturerà con le sue prestazioni incredibilmente veloci e avanzate. Con una velocità predefinita di 300mm/s che arriva fino a 500mm/s e un'accelerazione massima di 20.000mm/S², questa stampante 3D completa un modello Benchy in soli 18 minuti, risparmiando fino all'83% del tempo ordinariamente necessario. In offerta a 299,00€ rispetto al prezzo originale di 399,99€, vi offre un significativo risparmio del 25%.

Stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

L'ANYCUBIC Kobra 2 Pro si rivela l'acquisto ideale per gli appassionati di stampa 3D che cercano prestazioni superiori senza sacrificare la velocità. Se desiderate una stampante che vi consenta di realizzare i vostri progetti in tempi record, con una velocità di stampa fino a 500 mm/s, questa macchina è ciò che fa per voi. Con un'accelerazione impressionante di 20.000mm/S², è in grado di completare un modello Benchy in soli 18 minuti, offrendovi così più tempo per dar vita alle vostre creazioni. Inoltre, il sistema di estrusione a corto raggio e la stabilissima struttura di movimento garantiscono stampe di alta precisione e riducono al minimo le imperfezioni, rendendola perfetta per chi necessita di dettagli meticolosi nei propri modelli.

Per gli utenti che cercano non solo qualità e velocità ma anche comodità, l'ANYCUBIC Kobra 2 Pro soddisfa questi bisogni con funzionalità come il livellamento automatico Leviq 2.0 e il controllo remoto tramite app. Se avete bisogno di monitorare i vostri progetti a distanza o ricercare modelli online direttamente dalla stampante, tale dispositivo offre una maneggevolezza superba.

In conclusione, l'Anycubic Kobra 2 Pro rappresenta una soluzione di stampa 3D avanzata che combina velocità ineguagliabile, precisione e facilità d'uso, il tutto proposto adesso a un prezzo di 299€, contro i 399,99€ del prezzo originale. Grazie al suo livellamento automatico, controllo intelligente tramite app e costruzione robusta, è ideale sia per hobbisti che per professionisti alla ricerca di una stampante capace di soddisfare esigenze complesse con eccellente rapporto qualità-prezzo.

