Stampante fotografica istantanea KODAK CROLLA a 76,19€! DOPPIO SCONTO

Approfittate dell'esclusiva offerta Amazon sulla stampante fotografica KODAK, ora disponibile a soli 76,19€ grazie a uno sconto del 29% e a un ulteriore sconto di 30€ attivabile tramite coupon. Questo dispositivo all'avanguardia consente di collegare e caricare il vostro smartphone per stampare istantaneamente foto di alta qualità grazie alla tecnologia 4Pass. Compatibile con dispositivi Apple iPhone, iPad e Android, supporta la connessione Bluetooth.

Stampante Fotografica Istantanea KODAK, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante fotografica istantanea KODAK rappresenta la scelta ideale per chi ha sempre amato la magia retrò delle foto stampate. Con un unico dispositivo, piccolo, compatto ed elegante, potrete ricominciare in men che non si dica a imprimere su carta i vostri momenti preferiti, e utilizzare le immagini per decorare la casa, la scrivania o l'agenda. Questa stampante è caratterizzata dalla tecnologia 4PASS, che offre stampe impeccabili, resistenti all'acqua e praticamente indistruttibili. La sua compatibilità con dispositivi iOS e Android attraverso la connettività Bluetooth la rende versatile e perfetta per chi ama la fotografia digitale ma desidera anche godere del piacere tangibile di una foto stampata.







Con un costo per foto inferiore rispetto ad altre opzioni di stampa e la flessibilità di stampare in due formati, con o senza bordo, la stampante fotografica KODAK risponde alle esigenze di chi cerca risparmio senza compromettere la qualità. La funzionalità Stampa e Carica offre anche la comodità di mantenere lo smartphone sempre carico, anche durante la stampa, offrendo in questo modo una soluzione 2-in-1 estremamente pratica.

Oggi, grazie al doppio sconto offerto da Amazon, potete acquistare la stampante fotografica istantanea KODAK a soli 76,19€!

Nota: ricordate di attivare il coupon presente sulla pagina prodotto per ottenere uno sconto aggiuntivo di 30€ durante il checkout!

Vedi offerta su Amazon