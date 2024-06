S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente svelato che il tanto atteso S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà il 5 settembre 2024 per Xbox Series X|S e Windows PC. Questo titolo promette di immergere i giocatori in un'esperienza post-apocalittica senza precedenti, ricca di atmosfera e pericoli inesplorati. Con il lancio che si avvicina rapidamente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder!

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, cos’è e di cosa parla?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, sviluppato da GSC Game World, è il tanto atteso seguito del celebre franchise S.T.A.L.K.E.R., che ha conquistato milioni di fan grazie alla sua combinazione unica di survival horror, gioco di ruolo e sparatutto in prima persona. Il gioco è ambientato nella Zona di Esclusione di Chornobyl, un'area devastata e pericolosa che circonda il luogo del disastro nucleare del 1986.

In questo nuovo capitolo, i giocatori vestiranno i panni di un S.T.A.L.K.E.R., un coraggioso esploratore che si avventura nella Zona alla ricerca di ricchezze, segreti nascosti e risposte alle domande più oscure. La Zona è un ambiente ostile e misterioso, caratterizzato da anomalie fisiche e chimiche che sfidano le leggi della natura. Queste anomalie, spesso invisibili, possono causare gravi danni o addirittura la morte, rendendo ogni passo un potenziale pericolo.

Il protagonista dovrà affrontare non solo le anomalie, ma anche mutanti spaventosi e creature deformi, frutto delle radiazioni e degli esperimenti falliti. La Zona è popolata anche da altre bande di S.T.A.L.K.E.R., ciascuna con i propri obiettivi e metodi, che rappresentano sia potenziali alleati che pericolosi nemici.

La trama di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è profonda e ramificata, offrendo ai giocatori una narrazione coinvolgente e piena di colpi di scena. Le scelte fatte nel corso del gioco influenzeranno direttamente l'andamento della storia e il destino del protagonista, portando a molteplici finali. Questo elemento di scelta e conseguenza garantisce un'alta rigiocabilità, invitando i giocatori a esplorare diverse strade e decisioni per scoprire tutti i segreti della Zona.

Grazie all'uso dell'Unreal Engine 5, il gioco presenta una grafica mozzafiato e un'attenzione ai dettagli senza precedenti. L'ambientazione è resa in modo straordinariamente realistico, con effetti atmosferici dinamici e un ciclo giorno-notte che aggiungono ulteriore profondità e immersione. Ogni angolo della Zona è stato meticolosamente progettato per trasmettere un senso di desolazione e pericolo, rendendo l'esperienza di gioco tanto emozionante quanto inquietante.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, quando esce?

L'uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è prevista per il 5 settembre 2024 su Xbox Series X|S e PC.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, chi dovrebbe acquistarlo?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è un acquisto imperdibile per tutti gli appassionati di giochi di ruolo e sparatutto in prima persona, così come per chiunque abbia amato l'originale. Questo gioco si distingue per la sua trama avvincente e le sue atmosfere inquietanti, offrendo una nuova prospettiva con grafiche moderne e miglioramenti tecnici significativi. Gli amanti del genere troveranno in S.T.A.L.K.E.R. 2 una fonte inesauribile di tensione e avventura, grazie a una narrazione coinvolgente e dettagli grafici mozzafiato evidenziati nel recente trailer.

S.T.A.L.K.E.R. 2 è quindi una scelta obbligata per i giocatori alla ricerca di nuove sfide nel mondo post-apocalittico, così come per chi desidera immergersi nuovamente nei dettagli e nelle storie di uno dei titoli più amati di sempre.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, quale versione acquistare?

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile in diverse versioni, ognuna progettata per soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei giocatori:

Edizione Standard: La versione base del gioco, che include in pratica solo il gioco completo, perfetta per chi vuole giocare al titolo senza troppi fronzoli.

La versione base del gioco, che include in pratica solo il gioco completo, perfetta per chi vuole giocare al titolo senza troppi fronzoli. Edizione Limited: Oltre al gioco base, questa versione include una serie di oggetti fisici esclusivi che arricchiscono l'esperienza di gioco e offrono un forte senso di immersione nell'universo di S.T.A.L.K.E.R. In questa edizione troverete una Steelbook, una lettera degli sviluppatori, toppe, un poster, un portachiavi con acciarino, un lasciapassare della zona, un pacchetto di adesivi, una mappa della zona e delle targhette militari.

Oltre al gioco base, questa versione include una serie di oggetti fisici esclusivi che arricchiscono l'esperienza di gioco e offrono un forte senso di immersione nell'universo di S.T.A.L.K.E.R. In questa edizione troverete una Steelbook, una lettera degli sviluppatori, toppe, un poster, un portachiavi con acciarino, un lasciapassare della zona, un pacchetto di adesivi, una mappa della zona e delle targhette militari. Edizione da Collezione: Per i veri appassionati di S.T.A.L.K.E.R., questa edizione include tutti i contenuti dell'Edizione Limited, oltre a una statuetta da collezione Stalker.

Per i veri appassionati di S.T.A.L.K.E.R., questa edizione include tutti i contenuti dell'Edizione Limited, oltre a una statuetta da collezione Stalker. Edizione Ultimate: Indicata per gli appassionati più estremi del franchise, comprende anche la lampada-manufatto contenitore e lo zaino S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, quanto costa e dove acquistarlo

Per assicurarsi una copia di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl al miglior prezzo, è necessario monitorare i principali rivenditori online. Attualmente, il gioco è disponibile in versione fisica a partire da 76€ in edizione fisica per Xbox Series X presso vari rivenditori, mentre il prezzo scende notevolmente acquistandolo in versione digitale per PC. Come sempre, vi aggiorneremo tempestivamente anche sulle nuove disponibilità presso altri store.

Xbox Series X

Amazon - Standard Edition | 75,98€

Amazon - Limited Edition | 80,98€

Amazon - Collector's Edition | 189,99€

Amazon - Ultimate Edition | 389,99€

Gamestop - Standard Edition | 75,98€

Gamestop - Limited Edition | 80,98€

Gamestop - Collector's Edition | 189,98€

eBay - Standard Edition | 64,99€

PC