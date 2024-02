SSD portatile Crucial da 1TB a un prezzo SHOCK su Amazon, solo 83€!

Il Crucial X9 è un'unità SSD esterna portatile che si contraddistingue per la sua incredibile velocità di lettura, raggiungendo fino a 1.050 MB/s. Con una spaziosa capacità di archiviazione di 1 TB, consente di conservare un vasto assortimento di dati, inclusi fino a 5.000 foto, 15 ore di video familiare, 2 videogiochi AAA e 50 GB di documenti. Fornito con un adattatore USB-C USB-A incluso, questo SSD è ora disponibile a un prezzo senza precedenti di soli 82,99€, offrendo un'opportunità eccezionale per coloro che cercano prestazioni e capacità di archiviazione elevate con un risparmio del 17%.

SSD portatile Crucial X9 da 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Crucial X9 da 1TB è la scelta ottimale per coloro che cercano elevate prestazioni di velocità e capacità di archiviazione mentre sono in movimento. Con una straordinaria velocità di lettura fino a 1.050MB/s, questo SSD è particolarmente adatto per utenti che necessitano di trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente, come fotografi, videomaker e gamer desiderosi di caricare i loro videogiochi AAA preferiti con prontezza. Con una spaziosa capacità di 1TB, questo dispositivo può ospitare fino a 5.000 foto, 15 ore di video familiare e una vasta gamma di documenti e altri file, soddisfacendo così una vasta gamma di esigenze di archiviazione.

In aggiunta, la compatibilità plug-and-play del Crucial X9 con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, Android, iPad, Xbox e PlayStation, lo rende incredibilmente versatile. La sua robustezza, in grado di resistere a cadute fino a 2 metri, temperature estreme, urti e vibrazioni, lo rende l'alleato ideale per chi viaggia spesso o lavora in ambienti dinamici. Con l'aggiunta dell'adattatore USB-C a USB-A, questo SSD offre ancora più possibilità d'uso, ampliando ulteriormente le sue applicazioni pratiche.

In sintesi, il Crucial X9 1TB SSD portatile è fortemente raccomandato per coloro che cercano uno spazio di archiviazione esterno rapido, spazioso e resistente. La sua ampia compatibilità con una varietà di dispositivi e l'inclusione di software aggiuntivo lo rendono una scelta eccellente sia per professionisti che per appassionati di fotografia e videogiochi. Con un prezzo attuale di soli 82,99€ anziché 99,98€, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie allo sconto del 17%, rendendolo un'opzione allettante per chiunque abbia bisogno di un SSD affidabile e performante.

Vedi offerta su Amazon