Ecco 30€ di sconto per la spesa online su Amazon!

Amazon ha annunciato una decisione innovativa per rendere lo shopping online ancora più accessibile e comodo. A partire da oggi, il servizio Amazon Fresh non richiederà più l'abbonamento ad Amazon Prime per essere utilizzato. Questo cambiamento elimina una barriera che limitava l'accesso a questo servizio ai soli utenti Prime. È importante sottolineare, però, che Amazon Fresh continua a non essere disponibile in alcune zone d'Italia.

Amazon Fresh, perché approfittarne?

Questa novità non riguarda solo Amazon Fresh, ma si estende anche a Pam PANORAMA, rendendo il servizio accessibile a un numero maggiore di consumatori. Per incentivare l'utilizzo di Amazon Fresh tra coloro che non lo hanno ancora provato, Amazon offre uno sconto totale di 30€, suddiviso in tre voucher da 10€ ciascuno, utilizzabili per ordini con un valore minimo di 50€. Il codice coupon da applicare è "FRESH30"

Questa promozione sarà attiva fino al 1° maggio, offrendo un'ottima opportunità per sperimentare i vantaggi dello shopping di generi alimentari online con un notevole risparmio. Con il servizio Fresh, Amazon offre sconti su una vasta gamma di prodotti alimentari, dalla frutta e verdura fresche ai prodotti di base della dispensa.

Gli utenti possono quindi non solo godere della comodità dello shopping da casa, ma anche scoprire e acquistare prodotti che potrebbero non essere facilmente disponibili nei supermercati locali o che sono tipicamente più costosi. Inoltre, Amazon Fresh garantisce consegne rapide, in alcuni casi entro lo stesso giorno, a seconda dell'area di residenza e della disponibilità del servizio. Questa velocità di consegna è particolarmente utile per gli acquisti last minute o quando si ha bisogno di rifornire la dispensa in poco tempo.

