Speaker Marshall Emberton II a 89€: la musica non ha confini!

Se stai cercando una cassa Bluetooth portatile con design iconico, prestazioni audio eccezionali e sostenibilità, lo speaker Marshall Emberton II è la scelta perfetta. Con la sua tecnologia all’avanguardia e il leggendario stile Marshall, è progettato per offrire un’esperienza d’ascolto straordinaria, ovunque tu vada. Oggi lo trovate in offerta su Amazon a metà prezzo: da 179€ a soli 89€.

L’Emberton II non è un semplice altoparlante portatile: è un concentrato di potenza sonora. Grazie alla tecnologia True Stereophonic, offre un’esperienza audio multidirezionale che garantisce una qualità sonora impeccabile da ogni angolazione. Il risultato è un suono intenso, chiaro e bilanciato che soddisfa anche gli ascoltatori più esigenti. Una delle caratteristiche più impressionanti del Marshall Emberton II è la sua batteria di lunga durata. Con oltre 30 ore di riproduzione continua con una sola carica, questo altoparlante ti accompagna per tutta la giornata, e anche oltre. E quando è il momento di ricaricarlo, la funzione di ricarica rapida ti permette di ottenere ore di autonomia in pochi minuti, così la musica non si ferma mai.

Progettato per resistere agli imprevisti della vita quotidiana, l’Emberton II è certificato IP67, il che significa che è completamente impermeabile e resistente alla polvere. Puoi portarlo in spiaggia, in montagna o persino sotto la pioggia senza preoccuparti di danneggiarlo. Il suo design robusto lo rende perfetto per le avventure all’aperto, senza compromettere l’eleganza tipica del marchio Marshall. Se desideri un suono ancora più potente, l’Emberton II offre la modalità Stack Mode, che ti consente di collegarlo ad altri altoparlanti dello stesso modello.

Lo speaker Marshall Emberton II è realizzato per il 50% in plastica riciclata post-consumo, derivata da vecchi dispositivi elettronici, bottiglie di plastica e fanali di auto, ed è completamente privo di PVC. Con il Marshall Emberton II, porti sempre con te la potenza del rock e la qualità Marshall ed oggi è in offerta con il 50% di sconto da 179€ a soli 89€.