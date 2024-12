Sony WH-1000XM4: audio eccezionale a un prezzo SHOCK! (-25%)

Cercate delle cuffie wireless di alta qualità? Le Sony WH-1000XM4, note per la loro eccezionale cancellazione del rumore e qualità audio premium, sono ora disponibili su Amazon a un prezzo ridotto di 180,00€ rispetto al prezzo originale di 238,57€. Ciò rappresenta uno sconto del 25%. Con caratteristiche come la tecnologia Bluetooth, connessione multipoint, fino a 30 ore di durata della batteria e ricarica rapida, queste cuffie sono un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza d'ascolto di alto livello. Funzioni innovative come SPEAK-TO-CHAT, che mette automaticamente in pausa la musica quando si inizia a parlare, e la rilevazione dell'indosso, che spegne le cuffie quando non vengono usate, migliorano ulteriormente l'usabilità di questo straordinario prodotto.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono consigliate per gli appassionati di musica che cercano un'esperienza sonora di alta qualità e per i professionisti che lavorano in spazi aperti o viaggiano frequentemente e hanno bisogno di isolarsi dal rumore esterno. Grazie alla cancellazione del rumore leader del settore, alimentata dall'avanzato processore noise cancelling HD QN1 e dal nuovo chip Bluetooth, queste cuffie offrono un ascolto impeccabile eliminando i disturbi ambientali. Inoltre, la tecnologia DSEE Extreme migliora la qualità dei file musicali compressi, fornendo un suono Hi-Res Audio superbo per un'esperienza di ascolto intensa e coinvolgente.

Per chi desidera comodità e praticità senza sacrificare la qualità, le Sony WH-1000XM4 sono la scelta ideale grazie alle loro funzionalità smart. La funzione Speak-to-Chat mette in pausa automaticamente la musica quando si inizia a parlare, consentendo conversazioni senza interruzioni e senza la necessità di togliere le cuffie. La rilevazione automatica dell'indossamento spegne le cuffie quando queste non sono in uso, prolungando così la durata della batteria. Infine, con la connessione Multi-Point, è possibile collegare contemporaneamente due dispositivi Bluetooth, rendendole perfette per chi deve gestire più sorgenti audio.

Offerte a 180,00€, queste cuffie rappresentano un'opzione eccellente per chi cerca qualità del suono premium, comfort e innovazioni tecnologiche all'avanguardia. Il loro prezzo ridotto rispetto al prezzo originale di 238,57€ le rende un acquisto ancora più invitante. Se cercate cuffie di alta qualità con caratteristiche smart per un'esperienza d'ascolto superlativa, le Sony WH-1000XM4 sono sicuramente una scelta da considerare.

Vedi offerta su Amazon