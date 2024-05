Smart tv Sony BRAVIA XR da 65": perfetta per il gaming e SCONTATA di 400€!

L'incredibile Sony BRAVIA XR-65X90L è ora in offerta su Amazon a un prezzo imperdibile di 1.599,99€, con uno sconto di 400€ sul prezzo originale di 1.999,00€. Si tratta di una delle migliori smart tv sul mercato, un ottimo modello del 2023 che vanta tecnologie all'avanguardia. Grazie alla tecnologia Full Array LED, ogni dettaglio sportivo brilla per luminosità e contrasto, mentre la tecnologia Acoustic Multi Audio porta l'esperienza sonora a un livello superiore, rendendola perfetta anche per i giocatori.

Sony BRAVIA XR-65X90L, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto della smart tv Sony BRAVIA XR-65X90L è consigliato agli appassionati di cinema, sport e videogiochi grazie alle sue caratteristiche avanzate che offrono un'esperienza visiva e sonora senza precedenti. La tecnologia Full Array LED garantisce un livello di luminosità e contrasto che permette di apprezzare ogni dettaglio delle competizioni sportive, eliminando problemi di dettagli persi in ombre troppo marcate o luci deboli. Gli appassionati di giochi troveranno in questo modello l'alleato perfetto per PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie alla modalità Auto Low Latency che assicura una reattività eccezionale e alla mappatura automatica dei toni HDR.

Inoltre, chi ama immergersi nella visione di film e serie TV ha accesso a un vasto catalogo di contenuti tramite Google TV. Ma non è tutto: il design elegante, con cornice in alluminio Seamless Edge, garantisce che questo televisore si integri perfettamente in qualsiasi stile di arredamento. Infine, la tecnologia Acoustic Multi Audio offre un'esperienza sonora così immersiva da farvi sentire al centro dell'azione, perfetta per vivere le emozioni di un evento sportivo come se foste sul campo.

Insomma, questa smart TV garantisce un'esperienza audiovisiva di prim'ordine, progettata per soddisfare sia gli amanti del cinema e delle serie TV che i giocatori alla ricerca di un'esperienza di gioco ottimizzata. In super offerta a a 1.599,99€ anziché 1.999€, rappresenta un'opportunità straordinaria per migliorare il proprio centro di intrattenimento!

