Sony Bravia XR-65X90L: trasforma il tuo salotto in un cinema con questa OFFERTA IMPERDIBILE!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la smart TV Sony Bravia XR-65X90L, ora disponibile a soli 1.199€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 1.640€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

Sony Bravia XR-65X90L, chi dovrebbe acquistarla?

Sony Bravia XR-65X90L è una televisione Full Array LED da 65 pollici con risoluzione 4K HDR, progettato per offrire un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello. La tecnologia Full Array LED garantisce una luminosità e un contrasto eccezionali, rendendo ogni scena vivida e dettagliata. Questo è particolarmente apprezzabile durante eventi sportivi, dove ogni movimento è reso con precisione e realismo.

L'audio è un altro punto di forza di questo modello. Grazie alla tecnologia Acoustic Multi Audio, il suono sembra provenire direttamente dalla sorgente sullo schermo, creando un'esperienza immersiva che vi farà sentire al centro dell'azione. Che si tratti del rombo di un'auto in corsa o del tifo di una folla esultante, ogni suono è riprodotto con chiarezza e precisione.

Il design elegante con cornice in alluminio Seamless Edge si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di modernità al vostro salotto. Il supporto fisso assicura stabilità al televisore, permettendovi di godere dei vostri contenuti preferiti senza preoccupazioni.

Per gli appassionati di gaming, Sony Bravia XR-65X90L offre funzionalità avanzate. È ottimizzata per PlayStation 5, con modalità Auto Low Latency su HDMI 2.1 che garantisce un gameplay fluido e reattivo. La mappatura automatica dei toni HDR rivela dettagli cruciali sia nelle aree più scure che in quelle più luminose dello schermo, migliorando l'esperienza di gioco.

La piattaforma Google TV integrata offre accesso a oltre 700.000 film e serie TV dai principali servizi di streaming, organizzati in base ai vostri interessi personali. La funzione di ricerca vocale permette di controllare il televisore senza bisogno del telecomando, rendendo l'esperienza d'uso ancora più intuitiva.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per arricchire il vostro intrattenimento domestico con un prodotto di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non lasciatevela sfuggire durante la settimana del Black Friday su Amazon.

