Smart TV 50" Sony 4K ottimo per PS5 a prezzo SHOCK su Amazon! (-21%)

Se siete alla ricerca di un'ottima Smart TV per completare il vostro set-up da home cinema o da gaming con PlayStation 5, abbiamo l'offerta che fa al caso vostro: questa smart TV 4K Sony da 50 pollici è ora disponibile su Amazon ad un prezzo eccezionale. Invece di €1.399, potete acquistarla ora a soli €1.108,24, risparmiando il 21% sul prezzo originale.

Sony Smart Tv 50 Pollici BRAVIA Modello 2022, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Sony 4K da 50 pollici offre un'esperienza visiva straordinaria, trasformando il vostro salotto in un vero e proprio cinema privato o un'arena per emozionanti sfide di gioco. Grazie ai colori e ai contrasti incredibilmente realistici, sarete catapultati in un mondo visivo senza paragoni. Il design minimalista e la cornice ultra sottile vi consentono di immergervi completamente nelle vostre serie TV preferite o nei giochi più coinvolgenti, presentati in dettagli nitidi e vibranti con risoluzione 4K Ultra HD. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, le immagini saranno sempre fluide e ricche di dettagli.

Grazie alla funzionalità di ricerca vocale integrata e all'ampia selezione di contenuti disponibili su Google TV, avrete accesso a una vasta libreria di oltre 700.000 film e episodi TV provenienti da servizi come Netflix, YouTube e molti altri. Questo vi permetterà di navigare tra i titoli con facilità e trovare esattamente ciò che desiderate guardare in pochi istanti.

Oggi su Amazon potete acquistare il Sony XR-50X90S a soli €1.108,24, risparmiando significativamente rispetto al prezzo di listino di €1.399 grazie ad un risparmio del 21%. Con le sue funzionalità avanzate, tra cui la tecnologia Full Array LED, le caratteristiche smart e la compatibilità gaming, questo televisore saprà conquistare chiunque voglia elevare esponenzialmente la propria esperienza di gaming o di home cinema.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!