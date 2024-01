Sony Bravia X80L: smart TV di alta qualità a un PREZZO SHOCK! -22%

La Sony Bravia X80L da 55" è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 699€, rispetto ai precedenti 899€. Un'opportunità imperdibile per chi cerca una smart TV di alta qualità a un prezzo conveniente.

Sony BRAVIA X80L, chi dovrebbe acquistarla?

La Sony Bravia X80WL è perfetta per chi desidera un televisore con tecnologie all'avanguardia e una qualità d'immagine superiore. È una scelta eccellente per i videogiocatori, in particolare per chi possiede una PlayStation 5, grazie alla modalità Auto Low Latency e all'Auto HDR Tone Mapping che migliorano sensibilmente la grafica dei giochi.

La Sony Bravia X80L è anche ideale per gli appassionati di serie TV e cinema. Con Google TV integrato, avrete accesso a un vasto catalogo di contenuti, trasformando il vostro soggiorno in una vera e propria sala cinematografica. L'esperienza audio è potenziata dal sistema di altoparlanti X-Balanced, garantendo un suono di alta qualità.

Questa smart TV è caratterizzata da colori vividi e dettagli nitidi grazie alla gamma di colori Triluminos Pro e al processore X1. Il design minimalista e moderno, con cornice sottile e Flush Surface, si adatta perfettamente in ogni ambiente domestico.

A soli 699€, la Sony Bravia X80L è un'opzione eccellente per chi cerca un'esperienza di home cinema di qualità superiore, unendo prestazioni, estetica e convenienza in un unico prodotto.

