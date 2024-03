MINIMO STORICO! Sonic Frontiers PS4 oggi SCONTATO del 39%!

Le offerte di Primavera Amazon continuano fino al 25 marzo, offrendo agli abbonati Prime sconti esclusivi su una grande varietà di prodotti. Questo vale anche per i videogiochi: infatti, grazie a un corposo sconto del 39% offerto dallo store, oggi avete la possibilità di acquistare Sonic Frontiers al prezzo più basso di sempre e pagarlo solamente 22,99€! Un affare da non lasciarsi scappare, se considerate il prezzo pieno di 37,88€. Come abbiamo visto nella nostra recensione, il gioco vi trasporta in una nuova avventura ricca di misteri e intrighi, dove l'inconfondibile velocità di Sonic si fonde con un mondo di gioco open-world mai visto prima nella serie. Vi aspettano sfide entusiasmanti, paesaggi mozzafiato e una formula di gioco che segna il migliore approccio tridimensionale per il celebre riccio blu.

Sonic Frontiers per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Frontiers è l'ideale per i fan del famoso riccio blu che cercano un'avventura fresca e divertente. Grazie al suo mix innovativo di platforming ad alta velocità e esplorazione in un ambiente di gioco open world, il gioco si rivolge ai fan di lunga data in cerca di nuove sfide e a chiunque voglia immergersi in un universo vasto e carico d'azione. Sonic Frontiers offre un'eccellente opportunità per scoprire cinque isole ultraterrene, ognuna con le proprie peculiarità, dalla rigogliosa vegetazione a deserti inospitali, arricchite da enigmi, missioni secondarie, e un nuovo sistema di combattimento.

Chi cerca un gioco che bilancia alla perfezione velocità, esplorazione e combattimento, troverà in Sonic Frontiers ore e ore di divertimento. La formula di gioco, elogiata per la sua capacità di rinnovare con successo la serie senza tradirne l'essenza, rende questo titolo un punto di riferimento per i nuovi arrivi e una piacevole sorpresa per i veterani. Il gioco, definito da molti come il miglior Sonic 3D di sempre, offre un'atmosfera coinvolgente e una varietà di gameplay che pochi titoli possono offrire.

Oggi, grazie a questa vantaggiosa offerta di Primavera Amazon, potete acquistarlo al prezzo più basso di sempre e pagarlo solamente 22,99€!

