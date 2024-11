Solo 190€ per il monitor da gaming Samsung Odyssey G4!

Il monitor gaming Samsung Odyssey G4 è l'ideale per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni di alto livello. Questo schermo da 25'' con risoluzione 1920x1080 FHD, pannello IPS e capacità di refresh a 240Hz garantisce immagini cristalline e una risposta quasi istantanea di 1ms. È dotato di tecnologie Freesync e G-Sync per un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni. Originariamente a 274,99€, oggi può essere vostro a soli 189,90€, garantendovi uno sconto del 31%. Un'opportunità imperdibile per vivere i vostri giochi preferiti come mai prima d'ora.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G4 rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi. È particolarmente adatto per le persone che desiderano immergersi completamente nei loro giochi preferiti, grazie alla sua risoluzione Full HD e un pannello IPS che offrono colori vividi e angoli di visione estesi. La caratteristica di rilievo è il suo refresh rate di 240Hz, abbinato a un tempo di risposta di solo 1ms (GtG), che assicura un'esperienza di gioco fluida ed estremamente reattiva, eliminando qualsiasi forma di scatto o ritardo e permettendo ai giocatori di reagire istantaneamente all'azione sullo schermo.

Allo stesso tempo, la compatibilità con sia Nvidia G-Sync che AMD FreeSync Premium permette di non preoccuparsi di problemi quali il tearing dello schermo o il ritardo dell'input, rendendo questo monitor una soluzione perfetta per chi aspira a un'esperienza di gioco senza compromessi. Inoltre, il design ergonomico e le funzionalità pensate per il comfort, come il l'Eye Saver e la tecnologia Flicker Free, lo rendono adatto anche per lunghe sessioni di gioco, proteggendo la vista dell'utente. Il monitor Samsung Odyssey G4 è un'opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming che non vogliono rinunciare a performance e qualità visiva eccezionali.

Attualmente disponibile a 189,90€, rispetto al costo originale di 274,99€, il monitor Samsung Odyssey G4 rappresenta un'opportunità imperdibile per i gamer alla ricerca di prestazioni elevatissime a un prezzo accessibile. Con caratteristiche tecniche avanzate, pensate specificamente per i videogiochi, vi consigliamo di considerare l'acquisto di questo monitor per elevare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore.

