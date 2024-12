Smart TV LG 32" a soli 198€: perfetta per film e gaming!

Se sei alla ricerca di una smart TV compatta ma potente, questa LG da 32 pollici è la scelta perfetta per te! Con una risoluzione full HD, ti offre immagini nitide e dettagliate. Il modello è dotato del processore α5 Gen 5 che ottimizza la qualità delle immagini e del suono per un'esperienza visiva al top. Oggi la trovate su Amazon a 198€ invece di 319€ con il fantastico sconto del 38%.

Inoltre, ti permette di navigare facilmente tra le tue app preferite, come Netflix, Disney+, Amazon Prime e DAZN, mentre l'app Sports Alert ti consente di seguire in tempo reale i risultati delle tue squadre del cuore, anche mentre guardi altro. Non solo intrattenimento, ma anche gaming! Grazie al supporto per Google Stadia e NVIDIA GeForce NOW, puoi giocare ai migliori titoli direttamente dal tuo TV, senza bisogno di una console o PC, basta un controller compatibile.

Inoltre è pronta per lo switch off del digitale terrestre, grazie al supporto dello standard DVB-T2 HEVC Main 10, che ti garantisce una visione senza interruzioni quando avverrà il cambio di standard. Non dimenticare la compatibilità con Google Home e Alexa, che ti permettono di controllare la TV con la tua voce.

Con un risparmio del 38% sul prezzo di 319€, acquistare questa smart TV al costo di 198€ è un'opportunità da non perdere. Se stai cercando una TV per il tuo soggiorno, la tua camera da letto o anche per un angolo gaming, la LG da 32 pollici è una scelta eccellente che unisce prestazioni, qualità e design a un prezzo imbattibile.