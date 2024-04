Smart TV Hisense 50" QLED 4K: prezzo sempre PIÙ BASSO! Su Amazon a soli 379€!

Desiderate sostituire la vostra "vecchia" smart TV? Oggi su Amazon trovate il modello Hisense 50E77KQ in offerta a soli 379,00€, con uno sconto del 12% rispetto al suo prezzo originale di 429,00€. Con un design slim che massimizza lo spazio per le immagini e incorpora la piattaforma Smart VIDAA U6, questa TV vi garantisce un'esperienza visiva impeccabile e un accesso diretto a una vasta gamma di contenuti online.

Smart TV Hisense 50" QLED 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

La smart TV Hisense 50E77KQ rappresenta una fantastica offerta per coloro che desiderano immergersi in un'esperienza visiva di alta qualità senza dover spendere un patrimonio. Grazie alla sua risoluzione 4K UHD e alla tecnologia QLED, è particolarmente indicata per gli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere dei loro contenuti preferiti con dettagli nitidi e colori vividi. La presenza di Dolby Vision e HDR 10+ garantisce che le immagini siano non solo chiare, ma anche ricche di profondità e contrasti.

Inoltre, questa smart TV è la scelta ideale per i giocatori grazie al Game Mode PRO Plus che assicura un'esperienza di gioco fluida con basso input lag. Con l'integrazione di Alexa e il controllo vocale VIDAA, risponde anche alle esigenze di chi cerca una gestione intuitiva e semplificata dell'interazione con la propria TV. Infine, la presenza di Wi-Fi integrato e l'accesso facilitato a piattaforme come Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, e Rai Play la rende un hub centrale di intrattenimento per tutta la famiglia.

In offerta a 379,00€, questa smart TV Hisense 50" QLED 4K rappresenta un'opzione di qualità per chi cerca un'esperienza di visione e di gioco di alto livello. Il mix tra qualità d'immagine, funzionalità smart avanzate e audio coinvolgente la rendono una scelta eccellente per un upgrade del proprio sistema di intrattenimento domestico.

Vedi offerta su Amazon