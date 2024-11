Single's Day: che cos'è e quali sono le migliori offerte?

Novembre è ormai noto come il mese delle offerte, grazie soprattutto al Black Friday e al Cyber Monday, ma il Single's Day rappresenta una grande occasione di risparmio prima di questi eventi. Nonostante sia nato in Cina, questa giornata di sconti ha preso piede anche in Europa, grazie a colossi come Amazon, MediaWorld, Unieuro, e AliExpress, che offrono promozioni eccezionali. Se siete alla ricerca di affari da non perdere, è il momento giusto per approfittarne, poiché molti store iniziano ad anticipare le offerte già da qualche giorno.

Unieuro

Partiamo da Unieuro, che quest'anno propone uno sconto extra del 22% su una selezione di prodotti, a partire da una spesa minima di 199€. Ciò significa che se aggiungete al carrello articoli già scontati, potrete ottenere ulteriori riduzioni, aumentando il risparmio complessivo.

Che si tratti di un nuovo smartphone, un PC, una TV o elettrodomestici per la casa, Unieuro ha pensato a tutte le categorie per soddisfare le esigenze di ogni cliente. L’offerta si applica automaticamente al checkout, quindi assicuratevi di non farvi scappare l’opportunità di acquistare articoli di alta qualità a prezzi ridotti.

Vedi offerte su Unieuro

MediaWorld

Anche MediaWorld partecipa al Single's Day con uno sconto extra del 22%, ma in questo caso applicabile su ordini a partire da 299€. Se state pianificando un acquisto di maggiore entità, come un nuovo laptop, un tablet o un elettrodomestico, questa è la vostra occasione per risparmiare.

MediaWorld ha messo a disposizione una vasta selezione di articoli, che spaziano dalle ultime novità in campo tecnologico agli accessori per la casa. Concludete il vostro acquisto rapidamente per non perdere le migliori offerte, che spesso si esauriscono in poche ore.

Vedi offerte su MediaWorld

AliExpress

Per il Single's Day, AliExpress ha preparato una vasta gamma di promozioni su diverse categorie, tra cui moda, elettronica, accessori per la casa e molto altro. Il sito offre anche coupon e sconti progressivi, che permettono di ottenere maggiori risparmi man mano che aumenta il valore del carrello.

Molte delle offerte hanno una durata limitata, quindi è essenziale agire rapidamente. Se avete intenzione di fare acquisti multipli, approfittare dei coupon disponibili vi consentirà di ottimizzare ulteriormente il vostro budget.

Vedi offerte su Aliexpress

Geekbuying

Se siete alla ricerca di stampanti 3D, monopattini elettrici o gadget innovativi, Geekbuying è il sito giusto per voi. Anche in questo caso, il portale offre coupon che consentono di ottenere sconti aggiuntivi al momento del checkout, rendendo i vostri acquisti ancora più convenienti.

Oltre ai prodotti più di nicchia, Geekbuying propone anche offerte su articoli di uso quotidiano, ideali per chi vuole unire qualità e risparmio.

Vedi offerte su Geekbuying