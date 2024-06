Sfida sulle nuvole di Spike gigante LEGO a soli 35€: metà prezzo!

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per il set "Sfida sulle nuvole di Spike gigante LEGO" a soli 34,99€ invece di 69,99€, garantendovi un incredibile sconto del 50%! Questo set di espansione da 540 pezzi permette di portare le avventure di Super Mario a nuovi entusiasmanti livelli di gioco. I bambini dovranno aiutare Mario, Luigi o Peach (figure non incluse) a superare ostacoli e nemici iconici come Spike gigante, Boomerang Bros e la pianta piranha per guadagnare monete digitali. Stimola la creatività e il gioco di squadra, ma offre anche la possibilità di ampliare la propria collezione LEGO Super Mario per un divertimento senza fine.

Sfida sulle nuvole di Spike gigante LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Questo set è l'acquisto ideale per i fan della saga di Super Mario dai 7 anni in su. È perfetto anche per i collezionisti che desiderano espandere il loro mondo LEGO Super Mario. Grazie alla possibilità di combinare il set con altri playset della serie, si possono costruire livelli unici e personalizzati. Il set completato misura 19cm di altezza, 38cm di larghezza e 25cm di profondità.

Includendo tre iconici nemici di Super Mario (uno Spike gigante, un Boomerang Bros e una pianta piranha) offre infinite possibilità di gioco. I giocatori aiuteranno i personaggi LEGO Mario, Luigi o Peach (non inclusi) a navigare tra ostacoli e trappole per ottenere monete digitali, sfruttando trampolini-fungo e combattendo contro i nemici per completare il livello. Ricco di sfide ispirate al videogame, questo set richiede uno Starter Pack LEGO Super Mario per l'interazione con il gioco.

Originariamente a 69,99€ e ora disponibile a soli 34,90€, rappresenta un valore eccezionale per arricchire la collezione LEGO Super Mario dei giovani fan. Con il suo design che stimola la creatività e il gioco di gruppo, è il regalo ideale per ragazzini dai 7 anni in su. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per portare a casa un’esperienza di gioco coinvolgente e creativa.

