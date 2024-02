Prezzo SUPER per questo robot aspirapolvere 2 in 1 Proscenic: -100€!

Pulire la casa è molto più facile con un robot aspiraplvere come Proscenic Floobot X1, che vi permette di aspirare le briciole e lavare i pavimenti della vostra casa con grande immediatezza. E ora potete portarlo a casa a soli 299€, approfittando di uno speciale coupon di 100€ che abbassa notevolmente il prezzo rispetto ai 399€ di listino.

Proscenic Floobot X1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proscenic Floobot X1 si presenta come il compagno ideale per chi cerca un'innovativa soluzione di pulizia domestica efficiente. Con una potenza di aspirazione di 3000 Pa e un sistema di lavaggio dotato di panno vibrante capace di vibrare 3000 volte al minuto, questo dispositivo si occupa in modo efficace di macchie ostinate e polvere già un singolo passaggio. La sua versatilità lo rende perfetto anche per chi ha animali domestici, grazie alla capacità di catturare efficacemente i peli su qualsiasi tipo di superficie. Inoltre, il serbatoio dell'acqua da 305 ml e quello per la polvere da 290 ml lo rendono adatto anche per ambienti di medie e grandi dimensioni, garantendo una pulizia completa.

Ma le caratteristiche avanzate non finiscono qui: il Proscenic Floobot X1 è in grado di navigare autonomamente ottimizzando i percorsi grazie alla mappatura laser. Lo svuotamento automatico del contenitore della polvere elimina la necessità di interventi manuali per 30 giorni, aggiungendo un livello di comodità notevole. Infine, il controllo smart tramite app o assistenti vocali come Alexa e Google Assistant consente una gestione semplice attraverso comandi vocali o pochi tocchi sullo smartphone.

In sintesi, il Proscenic Floobot X1 si rivela una scelta straordinariamente efficiente per mantenere la casa pulita senza sforzo. La sua tecnologia avanzata per l'aspirazione e il lavaggio, insieme alla facilità di gestione tramite app e assistenti vocali, lo rendono un eccellente contributo alla routine di pulizia domestica. Non possiamo fare a meno di consigliarlo, specialmente considerando il suo prezzo attuale!

Attenzione: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere lo sconto aggiuntivo di 100€, prima di mettere il prodotto nel carrello.

Vedi offerta su Amazon