DOPPIO SCONTO sul proiettore YABER Y9! Lo paghi 104,99€!

Approfittate di queta incredibile offerta Amazon, che propone un doppio sconto per acquisare il proiettore YABER Y9! Con uno sconto del 17% e un ulteriore ribasso di 85€ attivabile tramite coupon, oggi il proiettore è disponibile a soli 104,99€! Un vero affare, soprattutto se si considera il prezzo iniziale di 229,99€. Con una risoluzione 4K, una qualità dell'immagine nativa 1080P e una lunga serie di feature innovative, il dispositivo offre un'esperienza d'uso versatile e di qualità, garantendo allo stesso tempo una connettività avanzata grazie al Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0.

Proiettore YABER Y9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il proiettore YABER Y9 rappresenta l'acquisto ideale per gli utenti che hanno elevati standard di qualità nell'intrattenimento casalingo e che sono alla ricerca di una soluzione portatile ed efficace per presentazioni luminose e chiare. Il dispositivo, che supporta nativamente i contenuti 1080P e ha la capacità di riprodurre video 4K tramite ingresso USB, è pensato per soddisfare gli appassionati di cinema che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine nemmeno in ambienti luminosi, grazie alla sua luminosità di 460 ANSI. La tastiera touch retroilluminata semplifica l'utilizzo in condizioni di scarsa illuminazione, rendendo questo proiettore altamente versatile e comodo da usare.

Il modello YABER Y9 facilita la connessione a dispositivi smart grazie al dual WiFi 5G e 2.4G, e garantisce un'esperienza audio superiore attraverso il supporto Bluetooth 5.0, ideale per chi desidera un suono di livello teatrale nel comfort della propria abitazione. Inoltre, la correzione trapezoidale 4P/4D e la funzione zoom migliorano notevolmente la flessibilità di installazione. Con il suo schermo incluso e uno zaino personalizzato, questo videoproiettore si rivela una scelta eccellente anche per coloro che amano condividere momenti di intrattenimento all'aperto o hanno necessità di una soluzione mobile per le proprie attività professionali.

