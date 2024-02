Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5 OGGI A 74,77€!

Non avete ancora messo le mani su Avatar: Frontiers of Pandora? Oggi potete approfittare della promozione offerta da Amazon per recuperare la Limited Edition del gioco a prezzo scontato e pagarlo 74,77€. L'opera di Ubisoft è un action-adventure in prima persona ambientato sulla frontiera occidentale di Pandora. Con l'acquisto, otterrete gratuitamente il pacchetto Guerriero Aranahe, che migliora l'esperienza di gioco con un equipaggiamento esclusivo.

Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

L'attuale offerta Amazon su Avatar: Frontiers of Pandora rappresenta un'ottima opportunità per gli appassionati della celebra saga di James Cameron che desiderano vivere le avventure del film in prima persona. Il gioco promette di portare i fan della saga oltre i confini di Pandora esplorati nel film.

Questa edizione limitata è pensata per chi desidera immergersi nell'universo di Avatar, esplorando il mondo oltre i confini di Pandora e padroneggiando gli stili di combattimento Na'vi.

Inclusi nell'acquisto, il pacchetto Guerriero Aranhe e il pacchetto equipaggiamento Cacciatore Sarentu, comprensivo di un'arma esclusiva e un set di equipaggiamento per il personaggio. Come abbiamo visto nella nostra recensione, i giocatori possono creare il proprio personaggio Na'vi e potenziarlo con abilità e armi esclusive. Inoltre, il gioco offre la possibilità di creare un legame con la propria banshee per esplorare il mondo di gioco dall'alto e di affrontare i pericoli di Pandora con armi tradizionali Na'vi o tecnologia umana avanzata. Il titolo supporta le modalità giocatore singolo e coop online per due giocatori.

Grazie all'attuale offerta Amazon, potete recuperare la Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5 a 74,77€!

