SCONTO INCREDIBILE! Dragon Ball: The Breakers a SOLI 5,98€ (-80%)

Oggi Amazon presenta un'offerta davvero allettante per gli appassionati dei videogiochi e, soprattutto, per i fan di Dragon Ball! Grazie a uno sconto massiccio dell'80% sullo store, è possibile acquistare la Special Edition di Dragon Ball: The Breakers per Xbox One a soli 5,98€! Un affare imperdibile, se consideriamo il prezzo di listino di 29,99€. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco propone un'esperienza survival in cui ci si trova ad affrontare i villain iconici della saga come Cell, Buu e Frieza, e a personalizzare il proprio personaggio con potenziamenti, skin e altro ancora. Nonostante il gameplay sia originale e completamente diverso rispetto agli altri titoli della serie, Dragon Ball: The Breakers a lungo andare tende a diventare ripetitivo a causa della quantità limitata di contenuti. Tuttavia, il prezzo straordinariamente basso di 5,98€ disponibile oggi potrebbe essere un'ottima occasione per i fan della serie che vogliono dare una chance al gioco senza dover spendere una fortuna.

Special Edition di Dragon Ball: The Breakers per Xbox One, chi dovrebbe acquistarla?

Dragon Ball: The Breakers si distingue come un audace e innovativo esperimento all'interno dell'universo di Dragon Ball, poiché offre un'esperienza di gioco incentrata sulla sopravvivenza che si discosta nettamente dalla consueta narrazione di battaglie tra eroi e nemici tipica della serie. Questo titolo è consigliato agli appassionati più devoti di Dragon Ball in cerca di qualcosa di nuovo rispetto ai tradizionali giochi di combattimento, e che sono pronti ad esplorare dinamiche di gioco più orientate al genere survival.

Tuttavia, è importante notare che, a causa della ridotta quantità di mappe e della scarsità di contenuti offerti, alcuni giocatori potrebbero trovare ripetitiva l'esperienza di gioco.



L'attuale prezzo super scontato di 5,98€ rappresenta un'ottima opportunità per i fan dell'universo Dragon Ball alla ricerca di un gioco diverso e che esca dai canoni della saga. Nonostante le criticità legate alla varietà di contenuti, il suo prezzo fortemente scontato può giustificare l'acquisto per quei giocatori che cercano match rapidi e divertenti in un contesto amato come quello di Dragon Ball.

