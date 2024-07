Sconto del 30% su Bose SoundLink Flex: affrettati a prendere il tuo durante il Prime Day!

Il Prime Day 2024 è finalmente iniziato e con esso arrivano incredibili offerte su una vasta gamma di prodotti. Tra le promozioni più interessanti spicca il Bose SoundLink Flex, disponibile su Amazon a soli 109,95€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo precedente di 155,99€. Questo speaker Bluetooth portatile è ideale per chi cerca un suono di alta qualità ovunque si trovi, grazie alle sue caratteristiche avanzate e al design robusto.

Bose SoundLink Flex, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Bose SoundLink Flex si distingue per il suo design sofisticato e le prestazioni audio di alto livello. Con un peso di soli 600 grammi e dimensioni compatte, è facilmente trasportabile e si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia interno che esterno. Grazie alla tecnologia PositionIQ, il SoundLink Flex rileva automaticamente la sua posizione per ottimizzare la qualità del suono in qualsiasi orientamento. Questo significa che, indipendentemente da come viene posizionato – sdraiato, in piedi o appoggiato su una superficie – il suono sarà sempre chiaro e bilanciato.

La costruzione robusta del SoundLink Flex è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili. La certificazione IP67 garantisce che il diffusore sia impermeabile e resistente alla polvere. È anche capace di galleggiare, rendendolo perfetto per avventure all’aperto, escursioni in montagna o giornate in spiaggia. La superficie in silicone morbido e la griglia in acciaio verniciato a polvere assicurano una resistenza superiore a urti e corrosione, mantenendo il diffusore in ottime condizioni anche dopo un uso prolungato.

Il Bose SoundLink Flex non solo offre un suono eccellente, ma è anche dotato di numerose funzionalità che lo rendono estremamente pratico. Con una batteria agli ioni di litio che offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, questo speaker vi accompagnerà durante lunghe giornate senza bisogno di ricaricare frequentemente. La ricarica avviene tramite un cavo USB-C incluso, e in circa 4 ore il diffusore è pronto per un nuovo ciclo di utilizzo.

Il diffusore è equipaggiato con Bluetooth 4.2, garantendo una connessione rapida e stabile fino a una distanza di 30 piedi. Può essere collegato contemporaneamente a due dispositivi, permettendo di alternare facilmente la riproduzione tra smartphone o altri dispositivi Bluetooth. Inoltre, i comandi intuitivi posizionati sulla parte superiore del diffusore permettono di controllare il volume, gestire la riproduzione musicale e rispondere alle chiamate con facilità. È anche compatibile con assistenti vocali come Siri e Google Assistant, offrendo un ulteriore livello di comodità.

Con il Prime Day 2024, non perdete l’occasione di acquistare il Bose SoundLink Flex a un prezzo straordinario. Questo diffusore offre una combinazione perfetta di design elegante, robustezza e prestazioni audio superiori, rendendolo un acquisto imperdibile per gli appassionati di musica e avventure all'aperto.

