Questo spioncino digitale Ezviz è un AFFARE! (-12%)

Scoprite lo spioncino gigitale Ezviz, un dispositivo per la sicurezza attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 12%! Se desiderate incrementare la sicurezza in casa e godere di un'esperienza a cuor leggero, questo piccolo accessorio fa proprio al caso vostro. Con un display touchscreen da 4,3 pollici che offre una visione cristallina di chi si trova davanti alla vostra porta e una lunga serie di funzionalità avanzate, come per esempio la visione notturna e il rilevamento del movimento PIR, potrete eliminare ogni ansia e godervi gli ambienti di casa in totale tranquillità. Approfittate dell'offerta Amazon di oggi, grazie alla quale potete acqusitare lo spioncino digitale di Ezviz a soli 144,99€, un ottimo risparmio se si considera il prezzo di partenza di 163,99€!

Spioncino Digitale Ezviz CP4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo spioncino digitale Ezviz CP4 rappresenta la scelta ideale per chi attribuisce grande importanza alla sicurezza domestica e desidera avere sempre un facile controllo su chi si presenta alla porta. Dotato di un display touchscreen da 4,3 pollici con risoluzione 1080p, offre una visione chiara e dettagliata dell'area esterna. Se siete genitori attenti o lavoratori spesso fuori casa, la funzione di rilevamento del movimento PIR diventerà un ottimo alleato per avere un controllo totale sulla porta e su eventuali visite inaspettate. Il dispositivo è progettato per inviare una notifica direttamente sul vostro smartphone attraverso l'app EZVIZ ogni volta che viene rilevato un movimento sospetto nell'area dell'ingresso.

Per garantire una protezione notturna affidabile, lo spioncino digitale CP4 è dotato di visione notturna automatica che si estende fino a 5 metri di distanza. La batteria a lunga durata, con i suoi 4.600 mAh, assicura che siate sempre pronti a rispondere, mentre la funzione di comunicazione bidirezionale fornisce discrezione e ulteriore sicurezza.

L'acquisto di uno spioncino digitale rappresenta un'ottima scelta per incrementare la sicurezza in casa. Oggi, approfittando di questa vantaggiosa offerta Amazon, potrete risparmiare il 12% sull'acquisto dello spioncino di Ezviz e pagarlo solamente 144,99€!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!