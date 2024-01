Cuffie Logitech G935 a prezzo SHOCK su Amazon! (-29%)

Lasciatevi travolgere dall'esperienza audio immersiva delle Cuffie da gaming Logitech G935, ora disponibili su Amazon a un prezzo imperdibile! Con un audio surround 7.1, DTS X 2.0 e i driver Pro-G da 50 mm, queste cuffie offrono una chiarezza sonora e una profondità sorprendenti. Inoltre, grazie all'illuminazione LightSync RGB, potete personalizzare il vostro setup con 16,8 milioni di colori. Approfittate della libertà di movimento offerta dalla connessione wireless 2,4 GHz e dell'ottima durata della batteria, che offre ben 12 ore di gioco ininterrotto. Le cuffie di Logitech sono ottime anche per quanto riguarda la comunicazione con gli altri utenti, grazie al microfono da 6mm che offre un audio chiaro e preciso. Inizialmente vendute a 215,00€, oggi le cuffie da gaming RGB wireless Logitech G935 sono disponibili con uno sconto del 29% all'ottimo prezzo di 153,54€!

Cuffie da gaming Logitech G935, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie da gaming Logitech G935 sono state create appositamente per venire incontro ai gusti e alle esigenze degli appassionati di videogiochi e degli audiofili, poiché in grado di offrire un'esperienza di gioco in cui ogni dettaglio sonoro è vivido e posizionato con precisione nello spazio circostante. Grazie all'audio surround 7.1 con DTS Headphone:X 2.0, le cuffie trasportano il giocatore al centro dell'azione, rivelando i movimenti dei nemici e offrendo un'esperienza audio immersiva e coinvolgente, anche per quanto riguarda la colonna sonora.

Grazie ai driver Pro-G da 50 mm progettati appositamente per ridurre al minimo ogni tipo di disturbo e distorsione, queste cuffie offrono un'esperienza audio limpida e cristallina.

Queste cuffie Logitech G935 rappresentano la scelta ideale per chi cerca un'esperienza di gioco intensa e senza fili, con qualità audio professionale e con diverse opzioni di personalizzazione estetica. Grazie a questa conveniente offerta Amazon, oggi potete portarvi a casa le cuffie da gaming Logitech G935 a soli 153,53€, con un risparmio di 60€ sul prezzo originale.

