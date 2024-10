SCONTI FINO AL 75% sui titoli Yakuza e Like a Dragon su Humble Store! APPROFITTANE!

Se siete appassionati della saga Yakuza o state cercando un’occasione per avventurarvi per la prima volta in questo mondo di crimine e dramma, su Humble Store troverete l’offerta che fa per voi. La serie Yakuza è famosa per le sue storie avvincenti e cariche di emozioni, accompagnate da scene d’azione mozzafiato. Ogni gioco vi farà vivere intensi combattimenti, missioni secondarie esilaranti e storie profonde, immerse nel contesto del crimine organizzato giapponese. Con sconti fino al 75%, è il momento perfetto per scoprire la storia di Kazuma Kiryu e degli altri iconici protagonisti.

Vedi offerte su Humble Store

Offerte serie Yakuza su Humble Store, chi dovrebbe approfittarne?

Tra le promozioni più interessanti c’è Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, disponibile a soli 21,24€ con un incredibile sconto del 58%. Questo capitolo narra il ritorno di Kazuma Kiryu in una trama ricca di mistero e azione. Se invece state aspettando il prossimo titolo della serie, potete prenotare Like A Dragon: Infinite Wealth a soli 29,74€, anch’esso scontato del 58%. Un’offerta da non perdere per chi desidera essere tra i primi a giocarlo. Infine, per chi vuole rivivere un grande classico, Yakuza 6: The Song Of Life è disponibile a soli 5,09€, grazie a uno sconto del 75%.

Queste promozioni non dureranno a lungo, quindi vi suggeriamo di non perdere tempo e dare un’occhiata anche agli altri titoli in offerta su Humble Store. Oltre a espandere la vostra collezione di giochi, contribuirete a sostenere iniziative benefiche, poiché parte dei proventi sarà devoluta a enti di beneficenza.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per immergervi nel mondo del crime drama giapponese più acclamato nel mondo dei videogiochi. Con sconti così vantaggiosi, è il momento ideale per esplorare o riscoprire le incredibili avventure di Kazuma Kiryu e degli altri personaggi indimenticabili della saga Yakuza.

