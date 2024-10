Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Sega ha recentemente svelato la data d'uscita del tanto atteso Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, e la notizia ha immediatamente acceso l’entusiasmo di milioni di fan della serie Like a Dragon in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente dei precedenti capitoli, questo spin-off promette di portare la saga a nuovi livelli di adrenalina e coinvolgimento, introducendo una trama inedita e meccaniche di gioco fresche e innovative. Gli appassionati delle storie di Goro Majima e dei combattimenti frenetici potranno presto immergersi in un’esperienza unica, fatta di esplorazione, battaglie navali e un affascinante mondo ispirato alle Hawaii. Ma cosa rende Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii così speciale? Scopriamolo insieme, e vediamo come potete prepararvi a vivere quest’avventura straordinaria!

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: cos’è e di cosa parla?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è un gioco d’azione-avventura che si colloca all'interno dell'universo della serie Like a Dragon (conosciuta in precedenza come Yakuza), sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio e pubblicato da Sega. Questo titolo segna uno spin-off della serie principale, ambientato subito dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth (2024), e mette i giocatori nei panni di Goro Majima, l’amatissimo ex-yakuza. Dopo essere rimasto naufrago su una misteriosa isola vicino alle Hawaii e aver perso la memoria, Majima si trova a capo di una ciurma pirata e inizia un'avventura alla ricerca di un leggendario tesoro.

Il mondo di gioco è suddiviso in quattro grandi aree esplorabili: Rich Island, un'isola remota vicina alle Hawaii; Madlantis, una città segreta frequentata da pirati e criminali; Nele Island, la base di un culto religioso chiamato Palekana; e infine la città di Honolulu, un ambiente familiare ai fan che hanno giocato a Like a Dragon: Infinite Wealth. L'ambientazione tropicale e la nuova prospettiva piratesca offrono una ventata di freschezza, pur mantenendo lo stile narrativo e l’umorismo che hanno reso celebre la serie.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: quando esce?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2025 per Windows PC, Sony PlayStation 4 e 5, e le console Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati della serie Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii rappresenta un capitolo imperdibile. Con il suo mix di esplorazione, combattimenti mozzafiato e la possibilità di vivere un'avventura piratesca inedita con Majima come protagonista, il gioco promette di soddisfare sia i veterani che i nuovi arrivati nella saga. Le nuove meccaniche di combattimento e la gestione della ciurma pirata aggiungono una profondità inedita al gameplay, mentre la trama e i personaggi colorati manterranno viva l'atmosfera narrativa che ha reso celebre la serie.

Anche i giocatori che si avvicinano per la prima volta alla serie troveranno in Pirate Yakuza in Hawaii un titolo accessibile e coinvolgente, grazie a un sistema di gioco che bilancia azione frenetica e momenti di leggerezza.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii: quanto costa e dove acquistarlo

Attualmente, il preorder di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile su diversi store digitali e rivenditori fisici. Chi desidera garantirsi una copia del gioco al momento del lancio potrà farlo tramite il PlayStation Store, Xbox Store e Steam, oltre ai principali siti di e-commerce come Amazon.

Inoltre, è possibile sfruttare gift card scontate su piattaforme come Instant Gaming ed Eneba per ottenere il gioco a un prezzo ridotto. Un’ottima occasione per garantirsi la propria copia di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii al miglior prezzo, vivendo un’avventura piratesca indimenticabile insieme al leggendario Goro Majima.

