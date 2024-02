Scheda madre ASUS TUF al PREZZO MINIMO su Amazon! (-142€)

Se state costruendo il vostro PC desktop di fascia alta, è importante che vi dotiate di una scheda madre equipaggiata di dissipatori sui chipset e di una vasta gamma di connessioni. E se il vostro PC è basato su piattaforme AMD, allora dovreste tenere a mente la possibilità di acquistare ASUS TUF GAMING X670E-PLUS, specialmente ora che Amazon offre questa scheda madre al prezzo più basso mai visto sullo store: la fate vostra con soli 271,26€, con un bello sconto rispetto ai 299€ abituali e ai 413€ di listino.

ASUS TUF GAMING X670E-PLUS, chi dovrebbe acquistarla?

Parliamo di una scheda madre ideale per chiunque stia cercando di assemblare o aggiornare il proprio PC con tecnologia all'avanguardia: è pensata soprattutto per gli appassionati di gaming che vogliono sfruttare al massimo le nuove CPU AMD Ryzen della serie 7000, grazie al supporto del socket AM5. È inoltre dotata di supporto audio Realtek 7.1 Surround e di illuminazione Aura Sync RGB – che aggiunge personalizzazione e atmosfera alle sessioni di gioco.

Con quattro slot M.2 e quattro slot SATA 6GB/s, questa scheda madre soddisfa anche le esigenze degli utenti che richiedono elevata capacità di archiviazione e velocità straordinarie di trasferimento dati. Caratteristiche come il raffreddamento ottimizzato e la connettività migliorata, inclusa la Realtek 2.5Gb Ethernet per un gameplay senza lag, la rendono perfetta anche per creatori di contenuti e streamer professionisti che cercano affidabilità e prestazioni elevate.

Inoltre, per chi tiene al rapporto qualità-prezzo, l'attuale offerta rende l'acquisto ancora più consigliato. Con il supporto fino a 128GB di RAM DDR5 attraverso quattro slot, garantisce prestazioni fluide in qualsiasi scenario d'uso grazie ad ASUS OptiMem II. Dispone anche di robusti dissipatori su chipset, VRM e dispositivi M.2 per assicurare lunghe sessioni di gioco o lavoro senza surriscaldamenti.

