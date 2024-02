SCONTO BOMBA sulla Smart TV Samsung Neo Qled 4K 55'', ora al -15%

Sono tantissime le smart TV Samsung tra cui potete scegliere: tra queste, trovate anche la Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55", che in questo momento potete trovare a prezzo speciale su eBay, con un risparmio del 15% sul prezzo abituale. Significa che potete farlo vostro a 899,99€, con uno sconto significativo rispetto ai 1.062€ previsti abitualmente. Ma cos'ha da offrire questa smart TV?

Smart TV Samsung Neo Qled 4K 55'', chi dovrebbe acquistarla?

Questo TV Samsung Neo QLED 4K è fortemente consigliato per gli amanti del cinema e delle serie TV che vogliono godere di un'esperienza visiva di alta qualità comodamente a casa propria. Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD e alla tecnologia Neo QLED, questa Smart TV promette immagini eccezionalmente nitide, con una profondità e un contrasto straordinari, grazie al suo processore quantistico neurale 4K e al Samsung Real Depth Enhancer. La modalità gioco, il supporto FreeSync Premium Pro e la Game Bar 3.0 rendono questa TV anche un'opzione ideale per gli appassionati di videogiochi, garantendo sessioni immersive senza compromessi.

Questo televisore è altamente consigliato anche per coloro che desiderano integrare la propria casa in un ecosistema smart. La compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixby offre un controllo vocale conveniente per la gestione quotidiana. Inoltre, l'Audio Dolby Atmos e il sistema audio 2.2.2 canali garantiscono un suono di alta qualità, mentre la connettività avanzata, con 4 porte HDMI e connessione Wi-Fi e Bluetooth, assicura un'integrazione facile con altri dispositivi.

In conclusione, il Samsung TV Neo QLED 4K rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un televisore all'avanguardia, unendo una qualità d'immagine superiore a funzionalità smart e un audio di alta qualità. Attualmente offerto a 899,99€ anziché 1062,76€, è un'opportunità imperdibile per migliorare il proprio spazio di intrattenimento con tecnologia di punta.

