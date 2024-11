Samsung Odyssey G7: SCONTO del 21% per il Black Friday!

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili sono all'ordine del giorno. Tra queste, spicca il Samsung Odyssey G7, un monitor gaming di alta gamma, ora disponibile a soli 419€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 529,90€. Per una panoramica completa delle migliori offerte, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.

Samsung Odyssey G7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G7 è un monitor curvo da 27 pollici con una curvatura 1000R, progettato per offrire un'esperienza di gioco immersiva. La risoluzione WQHD di 2.560x1.440 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre il pannello VA supporta l'HDR600, offrendo una gamma cromatica ampia e contrasti profondi. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms assicurano una fluidità eccezionale, ideale per i giochi più frenetici. Inoltre, la compatibilità con FreeSync Premium Pro e G-Sync elimina problemi di tearing e stuttering, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

In termini di connettività, il monitor dispone di una porta HDMI, due porte USB 3.0 e due DisplayPort, offrendo ampia flessibilità per collegare vari dispositivi. Le funzionalità ergonomiche includono un supporto regolabile in altezza (HAS) e la possibilità di ruotare lo schermo in modalità pivot, adattandosi alle diverse esigenze degli utenti. Funzioni aggiuntive come Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP) permettono di visualizzare contenuti da più sorgenti simultaneamente, aumentando la produttività.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per i gamer che desiderano migliorare la propria postazione con un monitor dalle prestazioni elevate. La combinazione di caratteristiche avanzate e il prezzo scontato rendono il Samsung Odyssey G7 una scelta eccellente per chi cerca qualità e convenienza. Non lasciatevi sfuggire questa occasione durante la settimana del Black Friday su Amazon.

Vedi offerta su Amazon