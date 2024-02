Prezzo BOMBA su questo smart monitor Samsung! (-26%)

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per l'elegante Samsung Smart Monitor M7, dispositivo in grado di elevare la vostra esperienza di lavoro, gioco e intrattenimento con la sua piattaforma Smart TV, includendo servizi come Amazon Video e Netflix, ma vi offre anche funzionalità pratiche come Airplay, Mirroring e Office 365, senza dimenticare le casse integrate, WiFi, HDMI e USB Type-C. Originariamente proposto a 389,90€, è ora disponibile a solo 287,85€, permettendovi di risparmiare il 26%.

Samsung Smart Monitor M7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Smart Monitor M7 è l'ideale per coloro che cercano in un unico dispositivo la praticità di un monitor ad alta risoluzione, l'accesso ai servizi di intrattenimento multimediale e la facilità di integrazione in un ambiente smart home. Con una risoluzione di 3840x2160 pixel (UHD 4K), offre una qualità d'immagine eccezionale per professionisti della grafica, videogiocatori e amanti dell'alta definizione.

Non solo, il monitor risponde alle esigenze di chi desidera un'esperienza d'intrattenimento migliore con servizi di streaming incorporati come Netflix, Amazon Video, e l'accesso alla piattaforma Smart TV. Per chi vuole massimizzare la produttività senza l'uso di un PC, la funzionalità Workmode e la connessione con dispositivi mobili via Samsung DeX lo rendono uno strumento di lavoro versatile. Inoltre, per gli appassionati di gaming, l'integrazione del Gaming Hub offre l'opportunità di accedere a un vasto catalogo di giochi in streaming. Questo monitor è perfetto per coloro che vogliono fondere lavoro, gioco e intrattenimento in grande stile.

Samsung Smart Monitor M7 è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo all-in-one capace di offrire sia intrattenimento che funzionalità lavorative avanzate. Con un prezzo ridotto da 389,90€ a soli 287,85€, rappresenta un investimento conveniente per un upgrade significativo dell'ambiente domestico o lavorativo.

